Пораненому під Донецьким аеропортом бійцю рятують руку біотехнологіями

Одному з найскладніших пацієнтів волонтерського проекту "Біотех-реабілітація поранених" – ветерану 93 ОМБр Владиславу – провели успішну операцію на розтрощеній руці.

Лікарі клініки іlaya виконали преформування трансплантата головки плечової кістки з васкуляризацією нижньої епігастральної артерії. Це означає, що вже через два місяці хірурги зможуть перемістити трансплантат в область плечового суглобу і вживити туди кісткові чіпси, вирощені з клітин бійця. А поки Владислав тиждень перебуватиме під доглядом лікарів.

Владислав – боєць 93-ї ОМБр. 12 червня 2015 року він отримав тяжке поранення біля села Опитне, що знаходиться неподалік Донецького аеропорту. Унаслідок танкового обстрілу з боку сепаратистів він постраждав – у ногу влучив осколок снаряду, а все плече було розірване вибухом – дивом не зачепило нерв, без якого лікування бійця було б значно важчим.

Читайте також: Підняв гармату і вогонь! Ветеран війни розробив новий пристрій для ЗСУ

Побратими військового тоді витягли його з поля бою та передали медикам. Лікарі шпиталю у Дніпрі зробили пластику м'яких тканин, але вдалося не все. У бійця фактично відсутній плечовий суглоб, без якого рука залишається нефункціональною. Саме тоді волонтери вирішили рятувати Владислава сучасними біотехнологіями.

У волонтерському центрі запевняють, що без допомоги нових технологій та підтримки простих людей на Владислава чекала б інвалідність. Тепер він дуже близький до повного відновлення функцій руки.

Ми вже неодноразово ставали свідками неймовірних результатів у майже безнадійних наших підопічних, тому впевнені, що і Владислав невдовзі одужає. Решта поранених чекають, поки збираються кошти і вони зможуть уникнути, наприклад, ампутації. Оскільки держава, через законодавчі та інші обмеження, не може підтримувати біотехнології у лікуванні, поранені солдати сподіваються лише на допомогу Народу, –

пояснив керівник Всеукраїнської платформи волонтерів People's Project Максим Рябоконь.

Долучитись до благодійної справи можна за посиланням. Там же можна слідкувати за звітністю отримання та витрати коштів у режимі онлайн.

Читайте також: "Простий хлопець з Донбасу" таку зброю не купить