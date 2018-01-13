Порноактрисі заплатили 130 тисяч доларів за мовчання, – WSJ про секс-скандал з Трампом
Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен у 2016 році заплатив порноактрисі Стефані Кліффорд 130 тисяч доларів, аби вона зберігала мовчання про можливий сексуальний зв'язок з главою Америки.
Про це повідомляє авторитетна газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
За даними видання, колишній зірці фільмів для дорослих, відомій під псевдонімом Стормі Деніелс, за місяць до виборів президента США у 2016 році, було виплачено солідну суму в рамках угоди, яка не дозволяє їй публічно обговорювати можливу сексуальну зустріч з Дональдом Трампом.
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Майкл Коен уклав угоду про нерозголошення з адвокатом Стефані Кліффорд та заплатив їй суму у 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року.
За даними видання The Daily Beast, ЗМІ дізналися про зв'язок Кліффорд з Трампом від її подруги – порноактриси Алани Еванс.