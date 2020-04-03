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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Повернення українців з-за кордону залежатиме від наявності місць для обсервації, – МЗС

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      Дмитро Кулеба розповів про проблеми з евакуацією українців / Херсонська ОДА

      Рейси для українських громадян, які хочуть повернутись додому, організовуватимуть тоді, коли в Україні будуть місця для обсервації. Також дипломати звертатимуть увагу на те, у яких країнах епідеміологічна ситуація – найбільш загрозлива.

      Ускладнюють роботу українському МЗС і логістичні моменти. Передусім, громадян повертатимуть з тих країн, куди зможуть дістатись авіакомпанії. Переліку пріоритетних країн немає. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві. 

      До теми Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

      Умовно кажучи, є у нас тисяча місць для обсервації, ми плануємо рейси на тисячу осіб і вони прилітають. Коли у них закінчується обсервація або у нас з’являються додаткові місця, тоді Мінінфраструктури планує додатковий рейс і повертають інших громадян,
      — пояснив міністр.

      Наразі в програмі "Захист" беруть участь майже 14 тисяч громадян України. З них 8 тисяч наполягають на поверненні додому. У МЗС наголошують: українців за кордоном значно більше, зокрема, мовиться про заробітчан у Польщі. Проте більшість з них не виходять на контакт з консульствами. "Вони можуть в будь-який момент повернутись до України. Не інформуючи посольтво, не контактуючи з ним, тому що їхні стежки руху в Польщу і повернення додому – давно прокладені", – зауважив Кулеба.

      Дивіться також Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС

      140 громадян через програму "Захист" попросили допомогти їм з житлом. Наразі дипломати працюють над цим питанням. Наприклад, в Іспанії, завдяки взаємодії з церквою, українським консулам вдалося розмістити групу українців на території монастиря.

      Найбільша проблема з туристами в Непалі та Індії: у Непалі немає українського консульства, а в Індії – дуже суворий карантин.

      Посольство України в Індії допомогло українському мандрівнику-одинаку, який перебував у віддаленому індійському селі, дістатись автомобілем до міста Мумбаї за 800 кілометрів, проїхавши 55 блокпостів. Адже в Індії рух заборонений не лише між штатами, але навіть всередині штатів між районами і можливий лише за спецдозволом,
      – розповів Кулеба.

      Як раніше повідомили у МЗС, з часу закриття кордонів 27 березня українським дипломатам вдалось повернути додому 145 тисяч українців. У Держприкордонслужбі зазначають, з початку карантину український кордон перетнули 650 тисяч осіб.

      Що таке програма "Захист"?"Захист" – програма для комунікації з українськими посольствами та консульствами по всьому світу.
      Програма передбачає:
      – вирішення питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;
      – співпрацю з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;
      – інформування про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;
      – інформування про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування;
      – консультації щодо вирішення побутових питань та охорони здоров'я.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України
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