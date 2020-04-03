Повернення українців з-за кордону залежатиме від наявності місць для обсервації, – МЗС

Рейси для українських громадян, які хочуть повернутись додому, організовуватимуть тоді, коли в Україні будуть місця для обсервації. Також дипломати звертатимуть увагу на те, у яких країнах епідеміологічна ситуація – найбільш загрозлива.

Ускладнюють роботу українському МЗС і логістичні моменти. Передусім, громадян повертатимуть з тих країн, куди зможуть дістатись авіакомпанії. Переліку пріоритетних країн немає. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві.

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Умовно кажучи, є у нас тисяча місць для обсервації, ми плануємо рейси на тисячу осіб і вони прилітають. Коли у них закінчується обсервація або у нас з’являються додаткові місця, тоді Мінінфраструктури планує додатковий рейс і повертають інших громадян,

— пояснив міністр.

Наразі в програмі "Захист" беруть участь майже 14 тисяч громадян України. З них 8 тисяч наполягають на поверненні додому. У МЗС наголошують: українців за кордоном значно більше, зокрема, мовиться про заробітчан у Польщі. Проте більшість з них не виходять на контакт з консульствами. "Вони можуть в будь-який момент повернутись до України. Не інформуючи посольтво, не контактуючи з ним, тому що їхні стежки руху в Польщу і повернення додому – давно прокладені", – зауважив Кулеба.

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140 громадян через програму "Захист" попросили допомогти їм з житлом. Наразі дипломати працюють над цим питанням. Наприклад, в Іспанії, завдяки взаємодії з церквою, українським консулам вдалося розмістити групу українців на території монастиря.

Найбільша проблема з туристами в Непалі та Індії: у Непалі немає українського консульства, а в Індії – дуже суворий карантин.

Посольство України в Індії допомогло українському мандрівнику-одинаку, який перебував у віддаленому індійському селі, дістатись автомобілем до міста Мумбаї за 800 кілометрів, проїхавши 55 блокпостів. Адже в Індії рух заборонений не лише між штатами, але навіть всередині штатів між районами і можливий лише за спецдозволом,

– розповів Кулеба.

Як раніше повідомили у МЗС, з часу закриття кордонів 27 березня українським дипломатам вдалось повернути додому 145 тисяч українців. У Держприкордонслужбі зазначають, з початку карантину український кордон перетнули 650 тисяч осіб.

Що таке програма "Захист"?"Захист" – програма для комунікації з українськими посольствами та консульствами по всьому світу.

Програма передбачає:

– вирішення питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;

– співпрацю з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;

– інформування про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;

– інформування про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування;

– консультації щодо вирішення побутових питань та охорони здоров'я.