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      Пожежа у Каліфорнії: відома кількість зниклих людей

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      Жахливі пожежі у Каліфорнії
      Жахливі пожежі у Каліфорнії / informator.news

      Рятувальники продовжують розшукувати 130 осіб, про яких нічого не відомо після пожеж, що спалахнули в американському штаті Каліфорнія.

      Про це повідомляє ABC.

      Читайте також: Жахлива пожежа у Каліфорнії: люди повертаються у свої знищені вогнем домівки

      Список зниклих кожного дня змінюється: хтось виявляється загиблим, а хтось щасливо повертається додому.

      пожежа у каліфорнії
      Лісові пожежі у Каліфорнії / Фото з соціальних мереж

      Багато з тих, хто зник безвісти, – літні люди. При цьому кількість жертв пожеж становить 56 осіб.

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      Наслідки пожеж у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna

      наслідки пожежа каліфорнія
      Лісові пожежі у Каліфорнії зруйнували міста/ Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки
      Пожежі зруйнували будинки людей у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna

      каліфорнія пожежа наслідки
      Залишки будинків після пожеж у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки
      Лісові пожежі знищили будинки американців у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки
      Вулиці Каліфорнії після лісових пожеж/ Фото: Mark McKenna

      Нагадаємо, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка почалася вранці 8 листопада, і швидко почала поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Пожежі визнали найбільш смертельними за останні 85 років.

      жахливі пожежі у каліфорнії: хроніка подій
      Теги: Новини США Жертви Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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