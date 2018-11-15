Пожежа у Каліфорнії: відома кількість зниклих людей
Рятувальники продовжують розшукувати 130 осіб, про яких нічого не відомо після пожеж, що спалахнули в американському штаті Каліфорнія.
Про це повідомляє ABC.
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Список зниклих кожного дня змінюється: хтось виявляється загиблим, а хтось щасливо повертається додому.
Лісові пожежі у Каліфорнії / Фото з соціальних мереж
Багато з тих, хто зник безвісти, – літні люди. При цьому кількість жертв пожеж становить 56 осіб.
Наслідки пожеж у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna
Лісові пожежі у Каліфорнії зруйнували міста/ Фото: Mark McKenna
Пожежі зруйнували будинки людей у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna
Залишки будинків після пожеж у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna
Лісові пожежі знищили будинки американців у Каліфорнії/ Фото: Mark McKenna
Вулиці Каліфорнії після лісових пожеж/ Фото: Mark McKenna
Нагадаємо, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка почалася вранці 8 листопада, і швидко почала поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Пожежі визнали найбільш смертельними за останні 85 років.