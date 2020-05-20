Правда чи популізм: що Зеленський сказав про зарплати, МВФ та дороги

Доплати медикам, співпраця з МВФ, “Велике будівництво”, інвестиції та дешева іпотека – чи реальні обіцянки дав президент Зеленський.

Президент Зеленський на пресконференції дав відповіді на різноманітні питання. Ми проаналізували його слова та обіцянки щодо економічних питань України. Чи каже президент правду – в матеріалі 24 каналу.

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Доплати медикам 300%

Українським медикам та іншим працівникам, що борються з COVID-19 пообіцяли доплати 300% до окладу у березні та 300% до зарплати у квітні. Не всі медики отримали обіцяні допомоги, а хто отримав скаржаться на низькі зарплати.



Українські медики, які борються з COVID-19

Що сказав Зеленський

Як я і обіцяв, в усіх областях тим працівникам, які борються з COVID-19, буде забезпечена заробітна плата у розмірі додаткових 300%. У мене є інформація станом на 2 дні тому: у 15 областях України повністю виплачені заробітні плати у тих рамках, про які я доповідав і обіцяв нашим медичним працівникам.

Правда чи популізм

Це лиш частково правда.

Насправді медики та інші працівники, які борються з COVID-19, не отримали виплати за березень у тому обсязі, в якому обіцяли. Принаймні не всі. У більшості областях доплати до окладу нараховували за тарифними ставками. Тобто 300% не до окладу (який зазвичай близький до "мінімалки", але не обов'язково), а за відпрацьовані години. Виявилося, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Багато регіонів керувалися наказом Мінсоцполітики ще від 2003 року, за яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу.

Таким чином медики гроші отримують, але не в тому обсязі, в якому обіцяли на початку.

Обіцяють, що за квітень медики та працівники, що борються з COVID-19, вже отримають 300% доплат до повної зарплати. Тепер цим займається Національна служба здоров’я України.

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Іпотека під 10%

Іпотечний кредит – це довготерміновий кредит, який видають на купівлю житла. Він є популярним у країнах Заходу, де ставки низькі і молода сім’я з гарною кредитною історією бере житло під іпотеку замість того, щоб збирати на нього роками. В Україні через високі ставки така послуга малодоступна. А приховані платежі по іпотеці лиш заганяють в борги.

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Що сказав Зеленський

Україна – не США, ми не друкуємо кошти, хоча статистика у нас краща. Що стосується бізнесу, то програма "5 – 7– 9" запрацювала, також на технічному рівні ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи, що вона у нас дуже незалежна. Бо населенню треба допомагати. Ми рік працюємо над тим, щоб у нас були людські, нормальні кредити. Найближчим часом в Україні буде іпотека під 10%.

Правда чи популізм

Поки це необґрунтована обіцянка. Влада анонсувала програму, але не вказала звідки братиме ресурси на її виконання в умовах кризи.

Для того, щоб знизити іпотечні ставки, потрібно було знизити облікову ставку і Нацбанк це зробив. Наразі вона 8%: цьогоріч її знизили вже втретє. Рік тому облікова ставка становила 18%. Проте таке різке зниження поки не сильно вплинуло на іпотечну ставку кредиту.

Як це працює

8% облікової ставки – це той відсоток, під який банки залучають гроші від Нацбанку. Відповідно додаються операційні витрати, накладні витрати, витрати, пов’язані з обслуговуванням кредиту. За словами банкіра Володимира Косюга в коментарі Delta Finance, це додає ще 3-3,5% річних до вартості кредиту. Відповідно, державі доведеться покривати різницю. В умовах кризи та рекордної "діри" в бюджеті важко спрогнозувати наскільки довго це зможе робити Україна.

Раніше президент Зеленський обіцяв, що українці зможуть брати іпотеку зі ставкою 10% вже у вересні цього року.

До слова, навіть ставка під 10% є високою у порівнянні з іншими країнами.

МВФ і Україна

Переговори щодо програми фінансування від МВФ тривають вже кілька місяців, бо Україна ніяк не виконує вимоги. Але після прийняття "антиколомойського" законопроєкту все може змінитися.

Що сказав Зеленський

За словами Зеленського, банківський закон – остання умова для підписання угоди між Україною та МВФ. Він зазначив, що збирається підписати його між 20 та 22 травня. Cаме підписання меморандуму з МВФ може теж відбутися цього місяця.

Правда чи популізм

Це правда, але не вся.

Україна і справді наблизилася до нової програми з МВФ, схваливши "антиколомойський" закон. Планують підписати меморандум з МВФ цього місяця і згодом отримати перший транш сумою 1,9 мільярда доларів. Проте президент упустив факт, що тепер обговорюють іншу програму. Якщо раніше йшлося про 3-річну програму EFF на суму 8 мільярдів доларів, то тепер схиляються до програми standby терміном на 18 місяців із сумою 5 мільярдів.

Програма EFF була кращою для України, бо відкривала дорогу до більш стабільного фінансування МВФ на триваліший термін, бо 18-місячна програма standby – це ні про що. Вона не дозволяє так широко планувати,

– вважає економіст Борис Кушнірук.

З тим, що програму standby легше отримати, погоджується експерт Борис Кушнірук, але зазначає, що це матиме негативні наслідки для бюджету, оскільки цей кредит доведеться погасити до кінця 2021. Натомість програма EFF дала б Україні майже вдвічі більшу суму та вдвічі більше часу для її погашення.

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Велике будівництво

Цьогоріч розпочали програму "Великого будівництва", в результаті якої поремонтують та збудують тисячі кілометрів доріг, збудують лікарні, садочки та спортивні комплекси. На це заклали 31,5 мільярда гривень. З детальним планом можна ознайомитися за посиланням.



Які дороги відремонтують у 2020 / Фото: Юрій Голік

Що сказав Зеленський

Президент розповів про програму "Великого будівництва". Він наголосив, що цьогоріч Україна збудує майже в 9 разів більше доріг – близько 4 500. До кінця своєї каденції Зеленський планує добудувати всі державні дороги та взятися за дороги місцевого значення одразу після місцевих виборів. Глава держави сказав також, що хоче взятися за ремонти мостів у державі. Для цього йому потрібно "знайти ще 3 мільярди доларів".

Правда чи популізм

Обіцянка побудувати місцеві дороги після місцевих виборів – це вже певним чином агітація. Проте частина про фінансування програми "Великого будівництва" в повному обсязі – це правда.

У квітні переглянули держбюджет-2020, скоротивши видатки на низку освітніх, культурних, спортивних програм. Міністерству інфраструктури також врізали фінансування на 1,2 мільярда гривень, проте це не торкнулося програми "Великого будівництва". Тому гроші в бюджеті передбачені. Інше питання – виконання.

Президент Зеленський зауважив, що "велике будівництво йде повним ходом", але будівництво приймальних відділень та лікарень зараз на паузі через те, що потрібне авіасполучення, щоб технічно забезпечити будівництво лікарень.

Велике будівництво мостів

Президент Зеленський також анонсував будівництво та ремонт всіх мостів в Україні. Зауважив, що для цього потрібно 3 мільярди доларів. Це велика сума. Для порівняння Україна може розраховувати на 3,5 мільярда доларів цього року від МВФ. Зрозуміло, що зараз це не на часі. Включати такі витрати у бюджет зможуть хіба наступного року, якщо економічна ситуація не буде ще гіршою.

Інвестиції в Україну

Створення сприятливого середовища для інвесторів – запорука успішної економіки. Українська економіка, яка розвивається, особливо цього потребує. Проте в умовах кризи ми стаємо ненадійними для інвесторів.

Що сказав Зеленський

Зеленський розповів, що в кожному міністерстві є держпрацівники, відповідальні за інвестиції. Вирішили створити єдиний Інвестиційний офіс, який запрацює у вересні та займатиметься усіма інвестиціями. З керівником Інвестиційного офісу в Україні теж вже визначилися – це грузинський політик Леван Варшаломідзе. Зеленський також анонсував, що за 18 місяців роботи планують залучити 7 мільярдів доларів швидких інвестицій.

Також Зеленський розповів про проєкт "інвестиційні няні". За його словами, законопроєкт готовий, його невдовзі зареєструють у Верховній Раді. Президент додав, що всі закони, які направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, будуть зареєстровані у парламенті і впевнений, що будуть проголосовані.

Що стосується "інвестиційної няні", то зараз через кризу треба боротися за інвестиції. Через кризу почався такий собі "інвестиційний націоналізм" і кожен думає про свою країну. Всі пригальмували будь-які інвестиції, але ми будемо за них боротися. Ми понизили планку й "інвестиційна няня" – це спеціальний vip-менеджер, якого долучать до будь-якого інвестора, що інвестує в Україну 30 мільйонів доларів+.

Правда чи популізм

Поки що ця обіцянка не обґрунтована нічим, тому важко сказати, правда це чи популізм. Виникають питання: на яких умовах залучатимуть інвесторів та у які галузі вони інвестуватимуть.

У 2019 році прямі інвестиції в Україну склали 35,8 мільярда доларів, за даними Держстату. Тому цифра у 7 мільярдів доларів не здається великою, а отже може бути правдивою. Інше питання – на яких умовах.

В умовах кризи інвестори поводяться вкрай обережно, особливо з такими нестабільними економіками як українська. Ймовірно, йдеться саме про короткострокові інвестиції, оскільки інвестувати в Україну на тривалий термін, не знаючи якою вона вийде з кризи, – надто ризиковано для інвестора.

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Короткострокові інвестиції можуть бути ковтком свіжого повітря для України під час кризи, але за умови інфляції, яку прогнозують, потім доведеться розплачуватися. Україна діє за принципом "позичити, щоб віддати борги". Аби залучити інвесторів у 2020-2021 кризових роках, доведеться запропонувати вигідні для них умови.