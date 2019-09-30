Прем'єра Британії Джонсона звинуватили у домаганнях: деталі скандалу

Близько 20 років тому нинішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон непристойно поводив себе щодо журналістки Шарлотти Едвардс.

Шарлотта Едвардс у своїй колонці для Sunday Times повідомила про це до другої річниці руху проти сексуальних домагань MeeToo.

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Журналістка на початку 2000-х років писала статті для журналу The Spectator. Тоді у цьому ЗМІ Джонсон працював редактором.

За словами журналістки, на одному з обідів працівників редакції вона сиділа біля Бориса Джонсона. Нинішній прем'єр Великої Британії під столом поклав руку на її стегно і провів вище, через що Едвардс "довелося випрямитися".

Шарлотта Едвардс стверджує, що тоді промовчала, бо це була робоча зустріч. Згодом журналістка поспілкувалася з дівчиною, яка сиділа з іншого боку від Джонсона. Та сказала Едвардс, що Джонсон зробив із нею те саме.

Сам Борис Джонсон вже прокоментував цю історію. Він заявив, що нічого такого не робив. Проте журналістка наполягає, що він не правий.

Якщо прем'єр-міністр не пам'ятає про цей інцидент, то у мене пам'ять краще, ніж у нього,

– сказала Едвардс.

До речі, опозиційні партії Великої Британії розглядають можливість запуску процедури імпічменту щодо Джонсона через його рішення припинити повноваження парламенту Великої Британії.

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