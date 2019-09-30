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      Премьера Британии Джонсона обвинили в домогательствах: детали скандала

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      Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
      Бориса Джонсона обвинили в домогательствах / Коллаж 24 канала

      Около 20 лет назад нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон неприлично вел себя по отношению к журналистке Шарлотты Эдвардс.

      Шарлотта Эдвардс в своей колонке для Sunday Times сообщила об этом в канун второй годовщины движения против сексуальных домогательств MeeToo.

      Коротко: Борис Джонсон – новый премьер Великобритании: что о нем известно

      Журналистка в начале 2000-х годов писала статьи для журнала The Spectator. Тогда в этом СМИ Джонсон работал редактором.

      По словам журналистки, на одном из обедов сотрудников редакции она сидела возле Бориса Джонсона. Нынешний премьер Великобритании под столом положил руку на ее бедро и провел выше, из-за чего Эдвардс "пришлось выпрямиться".

      Шарлотта Эдвардс утверждает, что тогда промолчала, потому что это была рабочая встреча. Впоследствии журналистка пообщалась с девушкой, которая сидела с другой стороны от Джонсона. И сказала Эдвардс, Джонсон сделал с ней то же самое.

      Сам Борис Джонсон уже прокомментировал эту историю. Он заявил, что ничего такого не делал. Однако журналистка настаивает, что он не прав.

      Если премьер-министр не помнит об этом инциденте, то у меня память лучше, чем у него,
      – сказала Эдвардс.

      Кстати, оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента Джонсона за его решение прекратить полномочия парламента Великобритании.

       Недавно: На британского премьера в больнице набросился отец больного ребенка: видео

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      Теги: Скандал Новости политики СМИ Журналисты Секс-скандал Борис Джонсон Великобритания
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