Премьера Британии Джонсона обвинили в домогательствах: детали скандала

Около 20 лет назад нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон неприлично вел себя по отношению к журналистке Шарлотты Эдвардс.

Шарлотта Эдвардс в своей колонке для Sunday Times сообщила об этом в канун второй годовщины движения против сексуальных домогательств MeeToo.

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Журналистка в начале 2000-х годов писала статьи для журнала The Spectator. Тогда в этом СМИ Джонсон работал редактором.

По словам журналистки, на одном из обедов сотрудников редакции она сидела возле Бориса Джонсона. Нынешний премьер Великобритании под столом положил руку на ее бедро и провел выше, из-за чего Эдвардс "пришлось выпрямиться".

Шарлотта Эдвардс утверждает, что тогда промолчала, потому что это была рабочая встреча. Впоследствии журналистка пообщалась с девушкой, которая сидела с другой стороны от Джонсона. И сказала Эдвардс, Джонсон сделал с ней то же самое.

Сам Борис Джонсон уже прокомментировал эту историю. Он заявил, что ничего такого не делал. Однако журналистка настаивает, что он не прав.

Если премьер-министр не помнит об этом инциденте, то у меня память лучше, чем у него,

– сказала Эдвардс.

Кстати, оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента Джонсона за его решение прекратить полномочия парламента Великобритании.

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