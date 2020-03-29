Президент провів нараду з урядом щодо коронавірусу: про що говорили

Володимир Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабміну та головних державних відомств, які відповідають за боротьбу з поширенням коронавірусу. Говорили про допомогу Україні, готовність лікарень до прийняття хворих, а також можливі зміни до бюджету.

Нараду провели за допомогою засобів зв’язку, повідомляє пресслужба Президента України.

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У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

Про що говорили на нараді

Про поточну ситуацію з COVID-19 в Україні та світі. А також про те, що робить держава для запобігання поширенню коронавірусу.

Президент нагадав, що в Україну прибув вже другий літак з Китаю. Привезли засоби індивідуального захисту, дезінфекції, медичне обладнання. Зеленський наголосив, що у виробників шалені черги.

Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями,

– зазначив президент.

А також додав, що наступного тижня Україна очікує прибуття ще кількох літаків.

Про готовність лікарень до прийняття хворих на коронавірус. А також облаштування місць, де б могли перебувати ті, в кого підозрюють недугу. Зеленський наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за доступними,

– зазначив президент.

Крім того, обов’язково повинні бути захищеними медики та нацгвардійці.

Про зміни до державного бюджету. Зеленський нагадав, що в умовах антикризових заходів деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.

Що відомо про допомогу Україні з Китаю

Перша допомога надійшла в Україну 23 березня. Тоді привезли 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус; ПЛР-тести на виявлення Covid-2019; 80 тисяч респіраторів; апарати штучної вентиляції легенів; 500 тисяч тришарових масок.

Другий літак прибув в Україну з Китаю 29 березня. Надійшли 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу