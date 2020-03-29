Президент провів нараду з урядом щодо коронавірусу: про що говорили
Володимир Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабміну та головних державних відомств, які відповідають за боротьбу з поширенням коронавірусу. Говорили про допомогу Україні, готовність лікарень до прийняття хворих, а також можливі зміни до бюджету.
Нараду провели за допомогою засобів зв’язку, повідомляє пресслужба Президента України.
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У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.
Про що говорили на нараді
- Про поточну ситуацію з COVID-19 в Україні та світі. А також про те, що робить держава для запобігання поширенню коронавірусу.
Президент нагадав, що в Україну прибув вже другий літак з Китаю. Привезли засоби індивідуального захисту, дезінфекції, медичне обладнання. Зеленський наголосив, що у виробників шалені черги.
Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями,
– зазначив президент.
А також додав, що наступного тижня Україна очікує прибуття ще кількох літаків.
- Про готовність лікарень до прийняття хворих на коронавірус. А також облаштування місць, де б могли перебувати ті, в кого підозрюють недугу. Зеленський наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.
У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за доступними,
– зазначив президент.
Крім того, обов’язково повинні бути захищеними медики та нацгвардійці.
- Про зміни до державного бюджету. Зеленський нагадав, що в умовах антикризових заходів деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.
Що відомо про допомогу Україні з Китаю
- Перша допомога надійшла в Україну 23 березня. Тоді привезли 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус; ПЛР-тести на виявлення Covid-2019; 80 тисяч респіраторів; апарати штучної вентиляції легенів; 500 тисяч тришарових масок.
- Другий літак прибув в Україну з Китаю 29 березня. Надійшли 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок та інші засоби захисту.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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