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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Президент провів нараду з урядом щодо коронавірусу: про що говорили

      - Читать новость на русском
      Президент провів нараду з урядом / pershyj.com

      Володимир Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабміну та головних державних відомств, які відповідають за боротьбу з поширенням коронавірусу. Говорили про допомогу Україні, готовність лікарень до прийняття хворих, а також можливі зміни до бюджету.

      Нараду провели за допомогою засобів зв’язку, повідомляє пресслужба Президента України.

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      У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

      Про що говорили на нараді

      • Про поточну ситуацію з COVID-19 в Україні та світі. А також про те, що робить держава для запобігання поширенню коронавірусу.

      Президент нагадав, що в Україну прибув вже другий літак з Китаю. Привезли засоби індивідуального захисту, дезінфекції, медичне обладнання. Зеленський наголосив, що у виробників шалені черги.

      Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями,
      – зазначив президент.

      А також додав, що наступного тижня Україна очікує прибуття ще кількох літаків.

      • Про готовність лікарень до прийняття хворих на коронавірус. А також облаштування місць, де б могли перебувати ті, в кого підозрюють недугу. Зеленський наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

      У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за доступними,
      – зазначив президент.

      Крім того, обовязково повинні бути захищеними медики та нацгвардійці.

      • Про зміни до державного бюджету. Зеленський нагадав, що в умовах антикризових заходів деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.

      Що відомо про допомогу Україні з Китаю

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Бюджет Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Китай Медицина Володимир Зеленський РНБО
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