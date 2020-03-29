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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Президент провел совещание с правительством относительно коронавируса: о чем говорили

      - Читати новину українською
      Президент провел совещание с правительством / pershyj.com

      Владимир Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабмина и главных государственных ведомств, отвечающих за борьбу с распространением коронавирус. Говорили о помощи Украине, готовности больниц к принятию больных, а также возможных изменениях в бюджет.

      Совещание провели с помощью средств связи, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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      В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

      О чем говорили на совещании

      • О текущей ситуации с COVID-19 в Украине и мире. А также о том, что делает государство для предотвращения распространения коронавируса.

      Президент напомнил, что в Украину прибыл уже второй самолет из Китая. Привезли средства индивидуальной защиты, дезинфекции, медицинское оборудование. Зеленский подчеркнул, что у производителей огромные очереди.

      Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать неделями закупки,
      – отметил президент.

      А также добавил, что на следующей неделе Украина ожидает прибытия еще нескольких самолетов.

      • О готовности больниц к принятию больных коронавирусом. А также об обустройстве мест, где бы могли находиться те, у кого подозревают болезнь. Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

      В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по доступным,
      – отметил президент.

      Кроме того, обязательно должны быть защищены медики и нацгвардейцы.

      • Об изменениях в государственный бюджет. Зеленский напомнил, что в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

      Что известно о помощи Украине из Китая

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Бюджет Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Китай Медицина Владимир Зеленский СНБО
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