Президент провел совещание с правительством относительно коронавируса: о чем говорили

Владимир Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабмина и главных государственных ведомств, отвечающих за борьбу с распространением коронавирус. Говорили о помощи Украине, готовности больниц к принятию больных, а также возможных изменениях в бюджет.

Совещание провели с помощью средств связи, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

О чем говорили на совещании

О текущей ситуации с COVID-19 в Украине и мире. А также о том, что делает государство для предотвращения распространения коронавируса.

Президент напомнил, что в Украину прибыл уже второй самолет из Китая. Привезли средства индивидуальной защиты, дезинфекции, медицинское оборудование. Зеленский подчеркнул, что у производителей огромные очереди.

Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать неделями закупки,

– отметил президент.

А также добавил, что на следующей неделе Украина ожидает прибытия еще нескольких самолетов.

О готовности больниц к принятию больных коронавирусом. А также об обустройстве мест, где бы могли находиться те, у кого подозревают болезнь. Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по доступным,

– отметил президент.

Кроме того, обязательно должны быть защищены медики и нацгвардейцы.

Об изменениях в государственный бюджет. Зеленский напомнил, что в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

Что известно о помощи Украине из Китая

Первая помощь поступила в Украину 23 марта. Тогда привезли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус; ПЦР-тесты на выявление Covid-2019; 80 тысяч респираторов; аппараты искусственной вентиляции легких; 500 тысяч трехслойных масок.

Второй самолет прибыл в Украину из Китая 29 марта. Поступило 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.

Умерли 9 человек, выздоровели – 5. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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