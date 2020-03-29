Президент провел совещание с правительством относительно коронавируса: о чем говорили
Владимир Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабмина и главных государственных ведомств, отвечающих за борьбу с распространением коронавирус. Говорили о помощи Украине, готовности больниц к принятию больных, а также возможных изменениях в бюджет.
Совещание провели с помощью средств связи, сообщает пресс-служба Президента Украины.
Читайте также Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно
В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.
О чем говорили на совещании
- О текущей ситуации с COVID-19 в Украине и мире. А также о том, что делает государство для предотвращения распространения коронавируса.
Президент напомнил, что в Украину прибыл уже второй самолет из Китая. Привезли средства индивидуальной защиты, дезинфекции, медицинское оборудование. Зеленский подчеркнул, что у производителей огромные очереди.
Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать неделями закупки,
– отметил президент.
А также добавил, что на следующей неделе Украина ожидает прибытия еще нескольких самолетов.
- О готовности больниц к принятию больных коронавирусом. А также об обустройстве мест, где бы могли находиться те, у кого подозревают болезнь. Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.
В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по доступным,
– отметил президент.
Кроме того, обязательно должны быть защищены медики и нацгвардейцы.
- Об изменениях в государственный бюджет. Зеленский напомнил, что в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.
Что известно о помощи Украине из Китая
- Первая помощь поступила в Украину 23 марта. Тогда привезли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус; ПЦР-тесты на выявление Covid-2019; 80 тысяч респираторов; аппараты искусственной вентиляции легких; 500 тысяч трехслойных масок.
- Второй самолет прибыл в Украину из Китая 29 марта. Поступило 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
В Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев, – СМИсегодня , 11:15
-
Кропить улицы святой водой от коронавируса – понты, – митрополитсегодня , 15:15
-
Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китаесегодня , 15:29
-
Убитого полицейского нашли в багажнике авто в Никополесегодня , 15:41
-
Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снегсегодня , 15:00
-
Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фотосегодня , 11:33