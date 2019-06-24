Проект будівельної корпорації РІЕЛ виборов перше місце на Ukrainian Urban Awards

Будівельна корпорація РІЕЛ спільно з партнерами AVR Development посіла перше місце в номінації "Міське планування" на Всеукраїнському конкурсі архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards за мегапроект "Містечко Підзамче" – ЖК "Новий Форт"!

На конкурс подавали роботи майже 500 учасників у 15 номінаціях. Оцінювати претендентів запросили відомих світових архітекторів. Серед них: головна архітекторка Копенгагена у 2010-2019 роках Тіна Собю, головна архітекторка Стокгольма у 2010-2016 роках Кароліна Кейзер, виконавчий директор Zaha Hadid Architects Крістос Пассас, головний проектувальник бюро Maxwan (Нідерланди) Хірокі Мацура та архітектор студії UNStudio (Данія) Роман Кріштінашвілі.

"Важливим елементом проекту є акцент на промисловому минулому ділянки. Частину цехів було збудовано ще за часів панування Польщі на Західній Україні. Ці споруди багаті на якісні архітектурні елементи, що тепер будуть інтегровані в сучасні фасади житлових будинків, а частина стін стане елементом благоустрою території. Завдяки цьому ми розвиваємо сучасному архітектуру Львова, шануючи його історію", – прокоментували перемогу на своїй офіційний сторінці у Facebook команда AVR Development.

За умовами конкурсу, проекти учасників, окрім візуальної та сучасної складової архітектури, повинні відповідати найвищим стандартам якості у сфері архітектури України.

"Ми горді тим, що відомі архітектори з усього світу так високо оцінили наш проект "Містечко Підзамче". Це унікальний об’єкт для Львова та й України в цілому. Тут гармонійно буде поєднано та осучаснено старе місто з новітнім архітектурним стилем. Водночас будуть збережені автентичні риси, притаманні історичній забудові. Це буде новий центр старого міста", – розповів Ростислав Мельник, президент будівельної корпорації РІЕЛ.

Мегапроект Містечко Підзамче – це три надсучасні ЖК: Брама, Вежа і Новий Форт. "Родзинкою" проекту є стенція фунікулера, який з’єднає новий центр зі старим.

Сам комплекс буде зведений на території колишнього заводу "Алмазінструмент". Частину конструкцій інтегрують в сучасні фасади житлових будинків або ж вони стануть елементами благоустрою.