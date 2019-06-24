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      Проект будівельної корпорації РІЕЛ виборов перше місце на Ukrainian Urban Awards

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      Проект будівельної корпорації РІЕЛ виборов перше місце на Ukrainian Urban Awards

      Будівельна корпорація РІЕЛ спільно з партнерами AVR Development посіла перше місце в номінації "Міське планування" на Всеукраїнському конкурсі архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards за мегапроект "Містечко Підзамче" – ЖК "Новий Форт"!

      На конкурс подавали роботи майже 500 учасників у 15 номінаціях. Оцінювати претендентів запросили відомих світових архітекторів. Серед них: головна архітекторка Копенгагена у 2010-2019 роках Тіна Собю, головна архітекторка Стокгольма у 2010-2016 роках Кароліна Кейзер, виконавчий директор Zaha Hadid Architects Крістос Пассас, головний проектувальник бюро Maxwan (Нідерланди) Хірокі Мацура та архітектор студії UNStudio (Данія) Роман Кріштінашвілі.

      "Важливим елементом проекту є акцент на промисловому минулому ділянки. Частину цехів було збудовано ще за часів панування Польщі на Західній Україні. Ці споруди багаті на якісні архітектурні елементи, що тепер будуть інтегровані в сучасні фасади житлових будинків, а частина стін стане елементом благоустрою території. Завдяки цьому ми розвиваємо сучасному архітектуру Львова, шануючи його історію", прокоментували перемогу на своїй офіційний сторінці у Facebook команда AVR Development.

      За умовами конкурсу, проекти учасників, окрім візуальної та сучасної складової архітектури, повинні відповідати найвищим стандартам якості у сфері архітектури України.

      "Ми горді тим, що відомі архітектори з усього світу так високо оцінили наш проект "Містечко Підзамче". Це унікальний об’єкт для Львова та й України в цілому. Тут гармонійно буде поєднано та осучаснено старе місто з новітнім архітектурним стилем. Водночас будуть збережені автентичні риси, притаманні історичній забудові. Це буде новий центр старого міста", розповів Ростислав Мельник, президент будівельної корпорації РІЕЛ.

      Мегапроект Містечко Підзамче це три надсучасні ЖК: Брама, Вежа і Новий Форт. "Родзинкою" проекту є стенція фунікулера, який з’єднає новий центр зі старим.

      Сам комплекс буде зведений на території колишнього заводу "Алмазінструмент". Частину конструкцій інтегрують в сучасні фасади житлових будинків або ж вони стануть елементами благоустрою.

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      Теги: Новини України РІЕЛ Ростислав Мельник
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