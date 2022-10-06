Про це 24 каналу сказав психолог Валентин Кім. Він зазначив, що відмінність Росії від Радянського Союзу полягає в тому, що зараз серед пропагандистів існує конкуренція.

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Чому пропагандисти критикують військове керівництво

Психолог погодився, що Кремль "задає повістку дня" та не все дозволяє говорити чи публікувати, але зараз влада розгублена.

Ця розгубленість передається всім іншим – каскадом з рівня на рівень. І серед пропагандистів починається відновлюватися рефлекс "що трапилося?". Вони починають шукати нову лінію поведінки. Бо якщо хтось з них проявить обізнаність чи хватку та повнуть сварити того, кого потрібно, то на цьому можна виграти,

– пояснив Кім.

За його словами, пропагандисти конкурують один з одним, більше того – вони зараз намагаються відшукати ту "жилу", за яку знов можна вхопитися, і зрозуміти, що хто "випливе" в цій війні башні Кремля, а хто "потоне".

"Вони намагаються критикувати (військове керівництво – 24 канал), тому що в суспільстві зріє нерозуміння того, чому російські військові вже 7 місяців не можуть захопити Київ, чому "сиплеться" фронт, чому окупанти роблять "жести доброї волі", – сказав він.

Кім пояснив, чому пропагандисти критикують військове керівництво: відео



Психолог зазначив, що в пропагандистів зараз відбувається активний процес пошуку нових сенсів та нової точки опори, завдяки якій можна рухати тією "землею", якою вони володіють, бо інакше – для них це закінчиться погано.

Як пропагандисти можуть "викрутитися"

Валентин Кім сказав, що тепер пропагандистам треба підвищувати велич ворога.

Бо якщо ти програєш, особливо коли уявляєш себе найвеличнішою державою, то маєш це зробити якомусь абсолютному та непереможному ворогу. І в росіян, як постійно кажуть пропагандисти, цей ворог лише один – США, Захід чи НАТО,

– наголосив він.

На думку психолога, пропагандисти періодично використовують такі меседжі, але останнім часом щось вони відволіклися від цього.

"Замість того, щоб підвищувати рейтинги ворога, а завдяки цьому на його фоні не виглядати так невдало, пропагандисти починають шукати крайнього. А це свідчення розгубленості. Бо якби Кремль давав їм чіткі поради, то вони б і далі розповідали, що "воюють зі всім світом" і "на війні є війська НАТО", – додав він.

До слова, експерти наголошують, що з оголошенням мобілізації "посипалася" російська пропаганда. В суспільстві помітна різка зміна соціологічної картинки, настроїв суспільства, дуже виросла тривога. Вони тепер зрозуміли, що війна не в телевізорі, війна тепер може прийти в кожен дім.