З Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою попрощалися у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє 24 канал.

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Як прощалися с Вадатурськими

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва. Серед них міський голова Олександр Сєнкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, депутат міськради Артем Ільюк, ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, а також заступник голови ДСНС України Максим Грицаєнко.


У Києві попрощались з Вадатурським / фото НикВести


З Вадатурським попрощалися у Володимирському соборі / фото НикВести

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва / фото НикВести

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