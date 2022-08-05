З Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою попрощалися у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє 24 канал.
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Як прощалися с Вадатурськими
Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва. Серед них міський голова Олександр Сєнкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, депутат міськради Артем Ільюк, ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, а також заступник голови ДСНС України Максим Грицаєнко.
У Києві попрощались з Вадатурським / фото НикВести
З Вадатурським попрощалися у Володимирському соборі / фото НикВести
Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва / фото НикВести
Вадатурських відспівали у Києві / фото НикВести
У Києві прошла церемонія прощання з Вадатурським та його дружиною: дивіться відео
Що відомо про загибель Вадатурського та його дружини: головне
- 31 липня російські окупанти вдарили по місту ракетами С-300 та реактивними системами залпового вогню "Смерч".
- Під час обстрілів загинув бізнесмен та власник зерноторгової компанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти спланували вбивство Вадатурських.
- Пізніше пропагандисти кремля фактично зізнались у цілеспрямованому вбивстві Вадатурського. Вбивство українського бізнесмена вони назвали "денацифікацією".
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