З Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою попрощалися у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє 24 канал.

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Як прощалися с Вадатурськими

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва. Серед них міський голова Олександр Сєнкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, депутат міськради Артем Ільюк, ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, а також заступник голови ДСНС України Максим Грицаєнко.



У Києві попрощались з Вадатурським / фото НикВести



З Вадатурським попрощалися у Володимирському соборі / фото НикВести

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва / фото НикВести

Вадатурських відспівали у Києві / фото НикВести

У Києві прошла церемонія прощання з Вадатурським та його дружиною: дивіться відео

Що відомо про загибель Вадатурського та його дружини: головне

31 липня російські окупанти вдарили по місту ракетами С-300 та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Під час обстрілів загинув бізнесмен та власник зерноторгової компанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти спланували вбивство Вадатурських.

Пізніше пропагандисти кремля фактично зізнались у цілеспрямованому вбивстві Вадатурського. Вбивство українського бізнесмена вони назвали "денацифікацією".

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