С Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой простились во Владимирском кафедральном соборе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Как прощались с Вадатурскими

Проститься с погибшими пришли многие жители Николаева. Среди них мэр Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, депутат горсовета Артем Ильюк, ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко, а также заместитель председателя ГСЧС Украины Максим Грицаенко.

В Киеве прошла церемония прощания с Вадатурским и его женой / Телеграм-канал "НикВести"

Что известно о гибели Вадатурского и его жены: главное

31 июля российские оккупанты ударили по городу ракетами С-300 и реактивными системами залпового огня "Смерч".

При обстреле погиб бизнесмен и владелец зерноторговой компании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты спланировали убийство Вадатурских.

Позже пропагандисты кремля фактически признались в целенаправленном убийстве Вадатурского убийстве. Убийство украинского бизнесмена они назвали "денацификацией".

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