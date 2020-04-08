"Протефлазід" намагаються "впарити" під виглядом нібито лікування від коронавірусу, – Супрун
Керівники певних наукових установ намагаються фактично "впарити" препарат "Протефлазід" як нібито порятунок від COVID-19, хоча подібні ліки не зможуть надати ефективну допомогу.
Про це ексглава МОЗ Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.
Також медик звинуватила Національну академію медичних наук України в занятті лженаукою.
Супрун розповіла, що в мережі спливло лист президента НАМНУ Віталія Цимбалюка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням звернути увагу "на відвертий фуфломіцин" для профілактики та лікування коронавірусу. Препарат "Протефлазід" вона назвала сумішшю трав, розчинених в спирті.
За її словами, в складні для країни і всього світу часи "такі "ноу-хау" впарюють керівники наукових установ, які існують на чималі кошти платників податків, і десятиліттями наживаються на імітації наукової діяльності".
"Ці "ліки" не включені ні в які міжнародні протоколи, не мають доказової ефективності, не дослідили в реальних наукових дослідженнях, а в основному у тих, які оплачували виробники цього чудо-препарату", – заявила вона.
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