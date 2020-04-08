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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Протефлазід" намагаються "впарити" під виглядом нібито лікування від коронавірусу, – Супрун

      - Читать новость на русском
      Уляна Супрун

      Керівники певних наукових установ намагаються фактично "впарити" препарат "Протефлазід" як нібито порятунок від COVID-19, хоча подібні ліки не зможуть надати ефективну допомогу.

      Про це ексглава МОЗ Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

      Також медик звинуватила Національну академію медичних наук України в занятті лженаукою.

      Супрун розповіла, що в мережі спливло лист президента НАМНУ Віталія Цимбалюка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням звернути увагу "на відвертий фуфломіцин" для профілактики та лікування коронавірусу. Препарат "Протефлазід" вона назвала сумішшю трав, розчинених в спирті.

      За її словами, в складні для країни і всього світу часи "такі "ноу-хау" впарюють керівники наукових установ, які існують на чималі кошти платників податків, і десятиліттями наживаються на імітації наукової діяльності".

      "Ці "ліки" не включені ні в які міжнародні протоколи, не мають доказової ефективності, не дослідили в реальних наукових дослідженнях, а в основному у тих, які оплачували виробники цього чудо-препарату", – заявила вона.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Уляна Супрун Ліки
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