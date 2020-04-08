"Протефлазид" пытаются "впарить" под видом якобы лечения от коронавируса, – Супрун
Руководители определенных научных учреждений пытаются фактически "впарить" препарат "Протефлазид" как якобы избавление от COVID-19, хотя подобные лекарства не смогут оказать эффективную помощь.
Об этом экс-глава Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
Также медик обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятии лженаукой.
Супрун рассказала, что в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание "на откровенный фуфломицин" для профилактики и лечения коронавируса. Препарат "Протефлазид" она назвала смесью трав, растворенных в спирте.
По ее словам, в сложные для страны и всего мира времена "такие" ноу-хау "впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности".
"Эти "лекарства" не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата", – заявила она.
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