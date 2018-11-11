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      Псевдовибори на Донбасі: безпілотник США полетів до лінії розмежування

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      Безпілотник США провів розвідку на Донбасі перед псевдовиборами
      Безпілотник США провів розвідку на Донбасі перед псевдовиборами / Фото з відкритих джерел

      Стратегічний безпілотник повітряних сил США провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі напередодні псевдовиборів, запланованих бойовиками на 11 листопада.

      Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Так, безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та протягом восьми годин курсував поблизу лінії розмежування на Донбасі.

      На Донеччину безпілотник летів через повітряний простір Греції, Болгарії і Румунії.

      Під час польоту в повітряному просторі над Донбасом він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 кілометрів до Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії, які межують з Україною. У той момент безпілотник перебував над Новопсковським районом Луганської області.

      На борту RQ-4A Global Hawk є камера з високою роздільною здатністю, інфрачервоний сенсор та радар для відстеження рухомих об'єктів, призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки на глибину понад 300 км на території противника.

      До слова, у відповідь на проведення бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі Україна та світ обіцяють низку рішучих кроків. Зокрема, Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, де це питання внесуть позачергово в порядок денний. Крім того, розпочались консультації в Раді Безпеки ООН.

      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики авіація Новини США
      Джерело: 24 Канал
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