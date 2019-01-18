ПЦУ офіційно оголосила дату та місце інтронізації митрополита Епіфанія

Очільника об'єднаної Православної церкви України митрополита Київського Епфанія буде інтронізовано на початку лютого. Захід відбудеться у Соборі Святої Софії Київської.

Про це Православна церква України сповістила на своїй сторінці у Facebook.

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Офіційно повідомляється, що інтронізація Митрополита Київського nf всієї України Епіфанія відбудеться у неділю, 3 лютого 2019 року, під час Божественної літургії у Соборі Святої Софії Київської,

– мовиться у дописі.

Додамо, що 3 лютого Епіфаній відзначатиме своє сорокаріччя.

Нагадаємо, раніше як сам Епіфаній, так і голова ПЦУ Києва Іван Сидор зазначали, що інтронізація голови Православної церкви України відбудеться на початку лютого. Також вони припускали, що це станеться 3 лютого, однак водночас наголошували, що точну дату ще не узгоджено. За словами Епіфанія, після офіційної інтронізації буде перше засідання Священного синоду,

Що таке інтронізація? Урочисте богослужіння, під час якого новообраного патріарха зводять на патріаршу кафедру. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що одягається новообраний патріарх у патріарший одяг і вручається йому патріарший посох.

Що відомо про митрополита Епіфанія? Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.