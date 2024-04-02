Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що теракт має показувати світові та росіянам, які беззахисні силовики у Росії. Виникла криза, а спецслужби не були готові оперативно діяти під час масових розстрілів, навпаки – вони тікали та ховались.

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Що показав теракт

Подоляк пояснив, що російські силовики не готові до превентивних засобів протидії терористичним угрупуванням.

Путін не вміє тримати удар – це говорить про слабкість російської влади. Будь-яке збройне протистояння на внутрішньому рівні буде мати фатальні наслідки для адміністративної вертикалі,

– зауважив Подоляк.

Як зазначив радник голови ОПУ, теракт під Москвою показав – наратив, що Путін контролює через силовиків внутрішній простір Росії є абсолютно хибним.

Це має пояснити нашим партнерам, що Росія не тільки веде дику війну на території України – на європейському континенті, але й не може контролювати свою величезну територію, де накопичено багато зброї та кримінальних угруповань. Ця ситуація показує, що з цим треба щось робити,

– сказав Подоляк.

Путін остаточно відділяє Росію від "антитерористичної цивілізованої інфраструктури", ніхто не буде співпрацювати з країною-агресором.

Терористичні організації та Росія

За даними світових спецслужб, причетними до теракту в Росії є представники ІДІЛу.

Як повідомив Подоляк, Росія допомагає терористичній організації "Талібан" розширювати свої межі впливу серед ісламського світу. Між Талібаном та ІДІЛом існує конкуренція за територію, через яку будуть проходити наркотрафік та збройна контрабанда.

Ми побачимо розростання війни двох різних терористичних груп. За однією з них стоїть Росія. Це непогано з погляду перерозподілу внутрішніх впливів в Російській Федерації,

– зауважив Михайло Подоляк.

Що відомо про теракт в Росії