Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что теракт должен показывать миру и россиянам, какие беззащитны силовики в России. Возник кризис, а спецслужбы не были готовы оперативно действовать во время массовых расстрелов, наоборот – они бежали и прятались.
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Что показал теракт
Подоляк объяснил, что российские силовики не готовы к превентивным средствам противодействия террористическим группировкам.
Путин не умеет держать удар – это говорит о слабости российской власти. Любое вооруженное противостояние на внутреннем уровне будет иметь фатальные последствия для административной вертикали,
– отметил Подоляк.
Как отметил советник председателя ОПУ, теракт под Москвой показал – нарратив, что Путин контролирует через силовиков внутреннее пространство России является абсолютно ошибочным.
Это должно объяснить нашим партнерам, что Россия не только ведет дикую войну на территории Украины – на европейском континенте, но и не может контролировать свою огромную территорию, где накоплено много оружия и криминальных группировок. Эта ситуация показывает, что с этим надо что-то делать,
– сказал Подоляк.
Путин окончательно отделяет Россию от "антитеррористической цивилизованной инфраструктуры", никто не будет сотрудничать со страной-агрессором.
Террористические организации и Россия
По данным мировых спецслужб, причастными к теракту в России являются представители ИГИЛа.
Как сообщил Подоляк, Россия помогает террористической организации "Талибан" расширять свои границы влияния среди исламского мира. Между Талибаном и ИГИЛом существует конкуренция за территорию, через которую будут проходить наркотрафик и вооруженная контрабанда.
Мы увидим разрастание войны двух различных террористических групп. За одной из них стоит Россия. Это неплохо с точки зрения перераспределения внутренних влияний в Российской Федерации,
– отметил Михаил Подоляк.
Что известно о теракте в России
- На России могут продолжаться теракты и вспыхивать бунты. Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой мог стать лишь одним из ряда подобных инцидентов.
- Россию предупреждали о возможном крупном теракте за несколько дней до трагедии в "Крокусе". Тегеран поделился с Москвой информацией, что бойцы ИГИЛа могут находиться на территории РФ.
- Россия официально обвинила Украину в теракте в "Крокус Сити Холл". Москва требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, хотя никаких признаков причастности Украины на самом деле нет.