Поліцейські зупинили авто, щоб перевірити. Жінка одразу ж почала агресивно поводитись та напала на правоохоронців.

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Що відомо про інцидент з агресивною пасажиркою

Під час патрулювання працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, однак пасажирка почала відразу себе агресивно поводити, вдарила правоохоронця та розбила його бодікамеру. Окрім того, в іншого пасажира авто правоохоронці виявили наркотики,

– розповіли у поліції.

Там уточнили, що агресивна пасажирка машини вдарила поліцейського по обличчю, коли він намагався її заспокоїти. Саме тому її одразу затримали та доправили до територіального управління поліції.

Окрім того, в іншого пасажира виявили марихуану, яку він зберігав для власного вживання. Його також затримали, а речові докази скерували на експертизу.

Слідчі поліції розпочали досудові розслідування за:

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту;

погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі, а чоловіку – до 5 років обмеження волі.

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У Києві від поліції хотів втекти чоловік під наркотиками

Поліція на бульварі Миколи Міхновського у Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz, який рухався смугою громадського транспорту. За кермом був 35-річний чоловік. Він під час спілкування з поліцією він нервував та поводився підозріло.

Виявилось, що він позбавлений права керувати автомобілем. Коли поліція розглядала справу, чоловік сів у машину та поїхав. За декілька кварталів його затримали. Правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.