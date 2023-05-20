Полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить. Женщина сразу же начала агрессивно вести себя и напала на правоохранителей.

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Что известно об инциденте с агрессивной пассажиркой

Во время патрулирования сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль, однако пассажирка стала сразу себя агрессивно вести, ударила полицейского и разбила его бодикамеру. Кроме того, у другого пассажира авто правоохранители обнаружили наркотики,

– рассказали в полиции.

Там уточнили, что агрессивная пассажирка машины ударила полицейского по лицу, когда он пытался успокоить ее. Именно поэтому ее сразу задержали и доставили в территориальное управление полиции.

Кроме того, у другого пассажира обнаружили марихуану, которую он хранил для собственного употребления. Его также задержали, а вещдоки направили на экспертизу.

Следователи полиции начали досудебные расследования по:

незаконном производстве, изготовление, приобретение, хранение, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта;

угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы, а мужчине – до 5 лет ограничения свободы.

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В Киеве от полиции хотел сбежать мужчина под наркотиками

Полиция на бульваре Николая Михновского в Киеве остановила автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по полосе общественного транспорта. За рулем был 35-летний мужчина. Он во время общения с полицией нервничал и вел себя подозрительно.

Оказалось, что он лишен права водить автомобиль. Когда полиция рассматривала дело, мужчина сел в машину и уехал. Через несколько кварталов его задержали. Правоохранители обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.