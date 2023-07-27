Про деталі атаки 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив на посилені систем ППО у деяких регіонах.

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Атака росіян

Росіяни запустили з Каспію ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, яких не було місяць, відзначив Ігнат. Ймовірно, окупанти зробили певний запас для масованої атаки.

«Зі сходу вони (ракети – 24 Канал) пішли на захід, через південні області. Таким чином були розтягнуті фактично ланцюжком по всій території країни. Тому попереджали регіон за регіоном і, зрештою, повернули вони на Старокостянтинів. Супроводжувалися ці атаки ще й «Кинджалами»», - розповів деталі речник.

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Робота ППО

Сили ППО успішно відпрацювали по ворожим повітряним цілям, знищивши 33 з 36 крилатих ракет. Утім, Україна потребує більше засобів для ураження безпосередньо «Калібрів». Такі були запущені у ніч на 27 липня з підводного човна і атакували прибережну зону.

«Тут, на жаль, не вдалося успішно (ліквідувати – 24 Канал). Була дуже коротка відстань, низько над водою летять, плюс погодні умови – всі ці фактор впливають на роботу ППО. Атакована одразу прибережна зона – це складно, щоб виявляти і знищувати цілі. Тому не завжди вдається уражати ті ракети, які можемо збивавати наявними засобами», - пояснив Юрій Ігнат.

Зазначимо, цієї ночі російські терористи потужно атакували під час грози портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання, на жаль, загинув охоронець підприємства. У Повітряних силах повідомили, що загалом було зафіксовано два пуски крилатих ракет – уразити не вдалося.

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Під час першої атаки вдень у Вінницькій області знищили крилаті ракети. Уламки однієї з них впали в районі готельного комплексу, а другої – тепличного господарства.

Також у Повітряних силах зазначили, що відомо про збиття крилатих ракет на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра. Цілі російських терористів – вражати військові об’єкти та критичної інфраструктури.

Противник під час атаки використовував різні типи озброєння. На думку Юрія Ігната, росіяни завдали удари саме ввечері, оскільки в цей час відбувалася Рада Україна – НАТО.