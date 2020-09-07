Разумков розповів про своє ставлення до легалізації зброї, проституції та марихуани
Спікер Верховної Ради вважає, що українське суспільство не готове до легалізації зброї та проституції. Не підтримує Дмитро Разумков і декриміналізацію легких наркотиків.
Голова парламенту прокоментував своє ставлення до легалізації в Україні зброї, проституції та марихуани виданню "Українські новини".
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Разумков заявив, що не впевнений, що суспільство повністю готове до легалізації короткоствольної зброї. Спікер Ради також не підтримує ідею легалізації марихуани, навіть у медичних цілях.
Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую,
– заявив Разумков.
Крім того, він вважає, що проституція "не для українських реалій". Він не думає, що "ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг".
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Що цьому передувало
- Раніше повідомлялось, що в партії "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.
- У жовтні 2019 року Володимир Зеленський сказав, що декриміналізація марихуани наразі не на часі, бо є багато інших важливіших питань.
- У Верховній Раді 8-го скликання розробили законопроєкт про легалізацію медичного використання канабісу.
- Документ, який мав умовну назву "законопроєкт про право на життя", мав на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани. Його не встигли розглянути.
- Крім того, у МВС України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї, заявивши про готовність до співпраці з міжнародними партнерами з цього питання. При цьому в міністерстві впевнені, що легалізація можлива після завершення бойових дій на Донбасі.