Спікер Верховної Ради вважає, що українське суспільство не готове до легалізації зброї та проституції. Не підтримує Дмитро Разумков і декриміналізацію легких наркотиків.

Голова парламенту прокоментував своє ставлення до легалізації в Україні зброї, проституції та марихуани виданню "Українські новини".

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Разумков заявив, що не впевнений, що суспільство повністю готове до легалізації короткоствольної зброї. Спікер Ради також не підтримує ідею легалізації марихуани, навіть у медичних цілях.

Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую,

– заявив Разумков.

Крім того, він вважає, що проституція "не для українських реалій". Він не думає, що "ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг".

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Що цьому передувало