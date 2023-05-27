На закупівлю обладнання потрібно 35 мільйонів гривень. Центр реабілітації запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об'єднання.

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У Львові лікувалася Яна, яка постраждала внаслідок удару по вокзалу в Краматорську

За останній рік допомогу у Львові отримали понад 60 тисяч діток зі всієї України. Одна із них – 11-річна Яна Степаненко, яка у квітні минулого року разом з мамою і братом чекала на потяг у Краматорську. Того дня по залізничному вокзалу влучила російська ракета.

Сім'ї Степаненків пощастило вижити. Однак мама Яни втратила ногу, а сама школярка – обидві. Після багатьох місяців лікування у Львові, протезування та реабілітації у США дівчинка вже може ходити на протезах і жити нормальним життям. У серпні родина Степаненків повертається в Україну.

Я відвідую школу, їжджу на велосипеді, подорожую. Мені дуже хочеться навчитися бігати швидко, щоб грати з однокласниками в хованки чи лови. Ми з сім'єю повертаємося в Україну, я дуже хочу додому. Лікарі кажуть, що до 18 років мені потрібно змінювати протези щороку, іноді – тричі на рік, і постійно проходити реабілітацію,

– розповіла Яна.

11-річна Яна перебуває на реабілітації у США / Фото Львівської міськради

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Львів готується до повернення дівчинки

У Львові зробили все, щоб Яна та її мама, повернувшись, отримували найкращу реабілітацію, зокрема:

відкрили протезну майстерню та дорослий реабілітаційний корпус,

невдовзі почне працювати реабілітаційне відділення у дитячій лікарні.

Львівські лікарі навчилися робити неможливе. Відновлення діток після травм війни – тривале та складне. Адже постраждалі зазнають ампутацій, осколкових поранень, мінно-вибухових травм, опіків, нейротравм, а також втрачають функції верхніх та нижніх кінцівок.

У серпні Яна повертається в Україну та потребує продовження реабілітації. Також на таку допомогу чекають тисячі українських дітей. Тому UNBROKEN розпочинає збір на обладнання для дитячої реабілітації.

За словами міського голови Андрія Садового, потрібно зібрати 35 мільйонів гривень на сучасне устаткування, позаяк таких діток, як Яна, є багато, і вони всі потребують підтримки.

Маємо спільно зробити дуже круту дитячу реабілітацію. Це обладнання, певні ремонти й, звісно, протезування. Дітям протези потрібно змінювати щороку. Ми почали з реабілітації для дорослих, і вже маємо високого рівня й операції, і протезування, і реабілітацію. А дитяча реабілітація – значно складніша, як фізична, так і психологічна, бо має свої особливості,

– додав мер.

Він закликав долучатися усіх, аби разом зробити круту дитячу реабілітацію.

Важливо! Долучитися до збору коштів на найкраще у світі обладнання для українських дітей можна на платформі dobro.ua.



Садовий закликав долучатися до збору / Фото Львівської міськради

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Перші 2 мільйони вже є

Дитяче відділення реабілітації UNBROKEN KIDS облаштують на базі лікарні святого Миколая. Це унікальний медзаклад Першого медичного об'єднання Львова, де лікують та оперують дітей від народження до повноліття.

Як дитині не побігати? Якщо дорослий ще може якось усвідомити, чому так сталось, то дитині неможливо пояснити, чому це сталося саме з нею, чому її друзі можуть бігати та гратися, а вона – ні. Тому це надважливо – протезувати, реабілітувати дітей, щоб вони могли жити тим життям, яким живуть їхні ровесники,

– зауважила амбасадорка проєкту UNBROKEN Оля Полякова.

Вона додала, що люди повинні мати можливість рухатися, і війна не повинна забрати у них можливість жити нормальним життям.

"І ця клініка робить для цього неможливе. А нам всім треба долучатися і підтримувати, донатити", – підсумувала Полякова.

Першими до збору долучилися ТОВ "Львівський хлібопекарський комплекс", пожертвувавши на обладнання для дитячої реабілітації 1 мільйон гривень. Ще один мільйон надішле міжнародна ІТ-компанія AVENGA.

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Коротко про Центр UNBROKEN

У Центрі UNBROKEN стабілізували та лікували дітей після катастроф у Броварах, Вінниці, Чаплиному, Дніпрі, Бахмуті, Краматорську. І це лише частина міст, з яких доводилося рятувати українців із тяжкими пораненнями та ампутаціями.

Військові травми є одними з найскладніших у лікуванні, тож медичне обладнання має вирішальну роль у наданні невідкладної допомоги та реабілітації. Через його відсутність, лікарі змушені просити про евакуацію маленьких пацієнтів в західні країни.

У Львові облаштовують центр UNBROKEN, аби надавати постраждалим внаслідок війни всю необхідну допомогу в єдиному місці – вдома, в Україні.