На закупку оборудования нужно 35 миллионов гривен. Центр реабилитации будет работать на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.

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Во Львове лечилась Яна, пострадавшая в результате удара по вокзалу в Краматорске

За последний год помощь во Львове получили более 60 тысяч детей со всей Украины. Одна из них – 11-летняя Яна Степаненко, которая в апреле прошлого года вместе с мамой и братом ждала поезд в Краматорске. В тот день по железнодорожному вокзалу попала российская ракета.

Семье Степаненко удалось выжить. Однако мама Яны потеряла ногу, а сама школьница – обе. После многих месяцев лечения во Львове, протезирования и реабилитации в США девочка уже может ходить на протезах и жить нормальной жизнью. В августе семья Степаненко возвращается в Украину.

Я посещаю школу, езжу на велосипеде, путешествую. Мне очень хочется научиться бегать быстро, чтобы играть с одноклассниками в прятки или ловли. Мы с семьей возвращаемся в Украину, я очень хочу домой. Врачи говорят, что до 18 лет мне нужно менять протезы каждый год, иногда – трижды в год, и постоянно проходить реабилитацию,

– рассказала Яна.

11-летняя Яна находится на реабилитации в США / Фото Львовского горсовета

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Львов готовится к возвращению девочки

Во Львове сделали все, чтобы Яна и ее мама, вернувшись, получали лучшую реабилитацию, в частности:

открыли протезную мастерскую и взрослый реабилитационный корпус,

вскоре заработает реабилитационное отделение в детской больнице.

Львовские врачи научились делать невозможное. Восстановление детей после травм войны – длительное и сложное. Ведь пострадавшие получают ампутации, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги, нейротравмы, а также теряют функции верхних и нижних конечностей.

В августе Яна возвращается в Украину и нуждается в продолжении реабилитации. Также данной помощи ждут тысячи украинских детей. Поэтому UNBROKEN начинает сбор на оборудование для детской реабилитации.

По словам городского головы Андрея Садового, нужно собрать 35 миллионов гривен на современное оборудование, так как таких деток, как Яна, много, и они все нуждаются в поддержке.

Должны совместно сделать очень крутую детскую реабилитацию. Это оборудование, определенные ремонты и, конечно, протезирование. Детям протезы нужно менять каждый год. Мы начали с реабилитации для взрослых, и уже имеем высокого уровня и операции, и протезирование, и реабилитацию. А детская реабилитация значительно сложнее, как физическая, так и психологическая, потому что у нее свои особенности,

– добавил мэр.

Он призвал всех присоединяться, чтобы вместе сделать крутую детскую реабилитацию.

Важно! Принять участие в сборе средств на лучшее в мире оборудование для украинских детей можно на платформе dobro.ua.



Садовый призвал присоединяться к сбору / Фото Львовского горсовета

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Первые 2 миллиона уже есть

Детское отделение реабилитации UNBROKEN KIDS будет обустроено на базе больницы святого Николая. Это уникальное медучреждение Первого медицинского объединения Львова, где лечат и оперируют детей от рождения до совершеннолетия.

Как ребенку не побегать? Если взрослый еще может как-то осознать, почему так произошло, то ребенку невозможно объяснить, почему это произошло именно с ним, почему его друзья могут бегать и играть, а он нет. Поэтому это важно – протезировать, реабилитировать детей, чтобы они могли жить той жизнью, которой живут их ровесники,

– отметила посол проекта UNBROKEN Оля Полякова.

Она добавила, что люди должны иметь возможность двигаться и война не должна отнимать у них возможность жить нормальной жизнью.

"И эта клиника делает для этого невозможное. А нам всем надо приобщаться и поддерживать, донатить", – подытожила Полякова.

Первыми к сбору присоединились ООО "Львовский хлебопекарный комплекс", пожертвовав на оборудование для детской реабилитации 1 миллион гривен. Еще один миллион пришлет международная ИТ-компания AVENGA.

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Кратко о Центре UNBROKEN

В Центре UNBROKEN стабилизировали и лечили детей после катастроф в Броварах, Виннице, Чаплино, Днепре, Бахмуте, Краматорске. И это только часть городов, из которых приходилось спасать украинцев с тяжелыми ранениями и ампутациями.

Военные травмы являются одними из самых сложных в лечении, поэтому медицинское оборудование играет решающую роль в оказании неотложной помощи и реабилитации. Из-за его отсутствия врачи вынуждены просить об эвакуации маленьких пациентов в западные страны.

Во Львове обустраивают центр UNBROKEN, чтобы оказывать пострадавшим в результате войны всю необходимую помощь в единственном месте – дома, в Украине.