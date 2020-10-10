Глобальний позов РФ проти України через воду для Криму – саме цим у Міжнародному суді погрожує російський адвокат найбільшого рибокомбінату окупованого півострова. Підприємство, що вирощувало тисячі тонн риби на рік, розорилося через перекриття Північно-Кримського каналу.

Тепер юристи компанії пишуть скарги до ООН. Чим це загрожує Україні – читайте у програмі "Крим.Реалії" на 24 каналі.

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У кримському степу на півночі півострова до 2014 року були водойми, повні риби. Вода надходила з Північно-Кримського каналу.

Натомість зараз колишні ставки "Кримського виробничого рибокомбінату" повністю без води. Вони займали 2,5 тисячі гектарів, що становить майже чверть Сімферополя. Вся риба загинула у 2014 році.

"Це були повністю штучні водойми, що заповнювалися водою з Північно-Кримського каналу. Тому функціонування без води неможливо повністю", – розповів один з акціонерів підприємства Олексій Чередніков.



Північно-Кримський канал / Фото "Крим.Реалії"

Рибокомбінат позивається до ООН

Представники "Кримського виробничого рибокомбінату" звернулися до ООН.

Одну скаргу через перекриття води подали до комітету з прав людини консультативного органу з незалежних експертів, чиї рішення не є обов'язковими;

іншу скаргу проти України надіслали до Ради з прав людини. Це вже міжурядовий орган, що має вплив на Генасамблею ООН.

Адвокат рибокомбінату називає перекриття каналу водною блокадою півострова. Журналісти "Крим.Реалії" запитали в правника, що він має на увазі, звертаючись в ООН.