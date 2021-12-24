Так російське військово-політичне керівництво переслідує одразу декілька завдань тактичного та стратегічного рівнів. Далі поговоримо про це детальніше.

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Донбас – російський полігон для випробувань

Окуповані території на сході України з 2014 року фактично виступають для росіян полігоном і зручним майданчиком для тестування різних видів озброєння та спецтехніки в бойових умовах.

Як неодноразово фіксували міжнародні спостерігачі, через Ростовську область на схід України безперешкодно та приховано постачають значні обсяги боєприпасів, зброї й техніки разом з кадровими російськими військовими та найманцями.

Це відкриває для Росії широкі можливості для військових випробувань. Вони обмежені тільки прагненням Кремля приховати його участь в агресії проти України.

Чому Росія зайнялась модернізацією "Панцир-С1"

Росія з 2014 року проводить гібридне вторгнення в Україну. Кремль це робить, ховаючись під маскою "нелегальних збройних формувань", аби мінімізувати політичні наслідки та оминути значні економічні санкції з боку Заходу.



ЗРГК "Панцир-С1" неефективні проти Bayraktar / Фото InformNapalm

Після того, як російські ЗРГК "Панцир-С1" показали низьку ефективність проти ударних безпілотників Bayraktar, Росія прагне хоча б мінімального реваншу. Вона боїться втратити контракти на закупівлю від інших держав, тому в Москві ухвалили рішення про "глибоку модернізацію комплексу" та створення "Панцир-С1М".

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Зброю вже закупили союзники

Російські ЗМІ активно створюють імідж "вбивці дронів" останні пів року. У багатьох пресрелізах росіяни акцентують на тому, що нібито новий "Панцир-С1М" може боротися проти "усіх типів безпілотних літальних апаратів, включно з ударними".

Такий піар-хід частково спрацював, і Росія підписала декілька контрактів на постачання цих комплексів до М'янми та Сербії. Крім того, у січні 2021 лунали повідомлення про перекидання на американську базу в Німеччині одного з російських "панцирів", захоплених в Лівії.



Захоплений російський ЗРГК "Панцир С1" у Лівії / Фото InformNapalm

Тож подальший зворотний "інжиніринг" російських комплексів та створення технічної документації для успішної протидії таким системам країнами НАТО, якщо ще не проведений, то є лише питанням часу.

Росія прагне збити хоча б один Bayraktar

Втім наскільки глибоку та ефективну модернізацію в короткі терміни можуть забезпечити російські фахівці – достеменно невідомо. Хоча, на прикладі інших систем та розробок, видно, що оновлення або пошук альтернативних технічних рішень в умовах санкційного тиску можуть тривати роками.

Тому, щоб переконати у надійності нових "панцирів", Росія прагне збити хоча б один Bayraktar на сході України. Водночас приховано задокументувати процес для презентації союзникам та потенційним покупцям.



Росія хоче збити хоча б один безпілотник Bayraktar на сході України / Фото Armyinform

Однак досі Кремлю не вдалося вполювати жодного ударного безпілотника. Час спливає, а взяти реванш за іміджеві втрати не вдається. Саме тому запасним варіантом росіяни розглядають умовний "план Б".

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У чому полягає запасний план Росії

За даними розвідників, Росія в якості "плану Б" має намір провести інформаційно-психологічну маніпуляцію та фальсифікацію фактів. На Донбас планують завезти уламки збитих у Сирії ударних БПЛА, які намагатимуться представити, як "нову перемогу протиповітряної оборони незаконних збройних формувань".

Так це зображатимуть для міжнародної спільноти, щоб не викривати постачання Москвою зброї в ОРДЛО. Втім для потенційних покупців російських комплексів цю ж сфабриковану інформацію під час презентацій представлятимуть, як "приклад ефективності нових "Панцир-С1М".

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Кремлю все складніше ховатись

Не виключено, що, намагаючись вполювати українські ударні БПЛА, сам новітній "Панцир-С1М" може стати їхньою мішенню. На відміну від Лівії та Сирії, перед російськими комплексами на сході України є складніше завдання: не потрапити навіть на фото або відео з БПЛА та в фокус OSINT-досліджень.

Тоді лише "твітами" з доказами російської агресії на офіційних сторінках країн НАТО вже не обійдеться.

Зараз колективний Захід значно жорсткіше налаштований на посилення санкцій через будь-які прояви російської агресії проти України. На 8 році війни Кремлю все складніше залишатись під маскою "незаконних збройних формувань".