Про це заявила голова місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час виступу в Університеті Гани. У своїй промові вона згадала продовольчу кризу, якам виникла внаслідок російського вторгнення в Україну.

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Нема жодних ознак дипломатичного вирішення війни, – Томас-Грінфілд

Розбіжності завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою. На жаль, ми не бачили жодних ознак того, що росія готова прийняти дипломатичне рішення,

– додала представниця США в ООН.

Томас-Грінфілд зазначила, що разом з тим світ повинен підтримати всі зусилля для припинення війни методом діалогу. Умови мають визначати самі українці.

Кількість людей, що голодують, може зрости до 230 мільйонів

Після пандемії кількість людей у світі, що відчувають голод, сягала 190 мільйонів. Через війну росії в Україні ця кількість може зрости до 230 мільйонів.

росія систематично захоплювала деякі з найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України. Вони попсували поля мінами та бомбами, викрали та знищили життєво важливе сільськогосподарське обладнання та інфраструктуру,

– пояснила Лінда Томас-Грінфілд.

росія і Україна забезпечують понад 40% поставок пшениці в Африку. Блокування росією Чорного моря позбавило світових ринків понад 20 мільйонів тонн українського зерна. Представниця США в ООН наголосила, що ціни на продукти в усьому світі зросли на 23%.

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Україна відновлює експорт зерна на світові ринки: коротко

5 серпня з Великої Одеси вирушив перший караван з українським збіжжям.

Три судна попрямували до Ірландії, Англії та Туреччини.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сподівається забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

З України мають експортувати 20 мільйонів тонн минулорічного шантажу, а потім взятись за новий.

Дивіться у відео, що відбувається зараз на фронті на війні: