Об этом заявила глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая в Университете Ганы. В своей речи она упомянула продовольственный кризис , который возник вследствие российского вторжения в Украину.

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Нет никаких признаков дипломатического решения войны, – Томас-Гринфилд

Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видели никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение,

– добавила представительница США в ООН.

Томас-Гринфилд отметила, что вместе с тем мир должен поддержать все усилия по прекращению войны методом диалога. Условия должны определять сами украинцы.

Количество голодающих может возрасти до 230 миллионов

После пандемии количество людей в мире, испытывающих голод, достигало 190 миллионов. Из-за войны россии в Украине это количество может вырасти до 230 миллионов.

Россия систематически захватывала некоторые из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они испортили поля минами и бомбами, похитили и уничтожили жизненно важное сельскохозяйственное оборудование и инфраструктуру,

– объяснила Линда Томас-Гринфилд.

россия и Украина обеспечивают более 40% поставок пшеницы в Африку. Блокировка россией Черного моря лишила мировых рынков более 20 миллионов тонн украинского зерна. Представитель США в ООН подчеркнула, что цены на продукты во всем мире выросли на 23%.

Ранее Пятая часть мира окажется в невиданной нищете из-за войны в Украине, – генсек ООН

Украина возобновляет экспорт зерна на мировые рынки: коротко

5 августа из Одессы отправился первый караван с украинским зерном.

Три судна направились в Ирландию, Англию и Турцию.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков надеется обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

Из Украины должны экспортировать 20 миллионов тонн прошлогоднего шантажа, а затем взяться за новый.

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