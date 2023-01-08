Олексій Резніков нагадав, як росіяни підло намагались використати українських дітей у війні.

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Росіяни вербували дітей через ігри

Олексій Резніков наголосив, що російські агенти вербували не лише дорослих, але й українських дітей. Найчастіше це відбувалось за допомогою ігор.

Він підкреслив, що це не просто брудний трюк, а вважається воєнним злочином.

Росіяни намагалися використати українських дітей, щоб ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин,

– сказав він.

Що відомо про підступну мобільну гру з російськими спецслужбами

У травні СБУ виявила мобільний додаток, через який у дітей в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об'єктів. За умовами гри учасники шукали так звані "коробки" із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту фотографували місцевість, у тому числі об’єкти військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Усю інформацію з геолокаціями учасники квесту завантажували у базу ігрового додатку. Так ворог без відома дітей використовував їх для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна російським спецслужбам ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

На початку вторгнення Росія масово вербувала українських дітей