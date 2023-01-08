Алексей Резников напомнил, как россияне подло пытались использовать украинских детей в войне.

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Россияне вербовали детей через игры

Алексей Резников подчеркнул, что российские агенты вербовали не только взрослых, но и украинских детей. Чаще это происходило с помощью игр.

Он подчеркнул, что это не просто грязный трюк, а считается военным преступлением.

Россияне пытались использовать украинских детей, чтобы те по мобильной игре бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов. Это не просто грязный трюк, это военное преступление,

– сказал он.

Что известно о коварной мобильной игре с российскими спецслужбами

В мае СБУ обнаружила мобильное приложение, через который у детей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов. По условиям игры участники искали так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

При прохождении маршрута фотографировали местность, в том числе объекты военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружали в базу игрового приложения. Так враг без ведома детей использовал их для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

Доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная российским спецслужбам ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ.

В начале вторжения Россия массово вербовала украинских детей