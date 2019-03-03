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      Росія увімкне повну потужність: експерт розповів про загрози для виборів до Європарламенту

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      Експерт розповів про ризики майбутніх виборів до Європарламенту
      Експерт розповів про ризики майбутніх виборів до Європарламенту / Фото з відкритих джерел

      Дезінформація та втручання з боку Кремля загрожує не лише президентським виборам в Україні. Які відбудуться вже у березні. Росія також штурмуватиме цьогорічні вибори до Європейського парламенту.

      Представник американського аналітичного центру "Атлантична рада", чеський експерт Якуб Каленський вважає, що цілі Москви залишаються незмінними, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Вибори до Європарламенту: як зміниться політика щодо України

      Так, Росія і далі намагатиметься послабити Захід – європейські інституції, уряди та сам парламент. Однак їхня тактика може змінитися.

      Вони не завжди можуть мати проактивну кампанію, бо інколи стаються неочікувані речі – якщо вони збивають МН17, то їм потрібно організовувати кампанію до цієї теми, або якщо стається історія з отруєнням Скрипалів, то потрібно відпрацьовувати цю тему. Але курс залишається незмінний,
      – зазначає експерт.

      Росія відпрацьовує методи вже довший час – вивчає ситуацію, розібрається з тим, які меседжі працюють, які – ні.

      "Вони також вже довший час готували своїх людей, політиків у Європі, які будуть допомагати посилювати ефект від їхньої кампанії", – додав він.

      Відповідно до опитування, прокремлівські та антиєвропейські сили можуть отримати близько 30%. Натомість у нинішньому парламенті таких антиєвропейських сил є приблизно 20%.

      Експерт азнчає – це багато, але більшіть все одно за проєвропейськими силами.

      Вони ж підтримували і Україну, коли це було потрібно, коли йшлося про резолюції по Криму, Донбасу. Так, тривожно те, що проєвропейські сили послаблюються, але все ж вони залишаються більшістю у парламенті,
      – сказав Каленський.

      Перед виборами Москва намагатиметься на повній потужності спекулювати на темах, що мобілізують антиєвропейський електорат – боязнь міграції, глобалізації, міжнародної співпраці.

      Разом з цим вони працюватимуть на "роззброєння" проєвропейського електорату, мовляв, нинішні інституції не працюють.

      "Ми вже бачимо ці тези в роботі в Україні напередодні президентських виборів, що будуть за місяць. Навіть не так важливо мати «свого» кандидата – достатньо підважити довіру до самих виборів, до можливості вибирати і змінювати життя в країні", – пояснив він.

      Вибори в Європарламент відбудуться на 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС (без Великобританії), за результатами яких громадяни оберуть 705 депутатів ЄП.

      Коли і як відбудуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів озвучать 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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