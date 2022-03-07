Разом з Прилипком розстріляли також Руслана Карпенка та Івана Зорю. Вони привезли для людей гуманітарну допомогу.

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"Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір", – написали у селищній раді.

Похорону не буде

У Гостомельській селищній раді сказали, що голова помер за громаду та Гостомель. Вони наголосили, що Прилипко є героєм.

Вічна пам'ять і наша вдячність. З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться,

– зазначили у сільраді.

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Текст публікації Гостомельської селищної ради у фейсбук

Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти.

Помер, як жив. Кожен з нас не раз чув ці слова і здебільшого сприймав їх як чергову малозначущу ритуальну фразу. А даремно. Смерть оголює людську суть перед судом Всевишнього. Стирає все напускне, придумане, малозначуще, залишаючи найцінніше. Якщо, звичайно, воно є. У Прилипка було.

Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам'ять і наша вдячність. З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться.