Про це розповіли у прокуратурі Криму та Севастополя. Керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний зазначив, що вбивства є звичною справою для російських солдатів.

До теми В Ялті російський військовий вбив чоловіка і поклав тіло в авто з літерою Z: у місті протести

"Показова безкарність російських військових та учасників незаконних збройних формувань за злочини в Україні стає тригером до не менш жорстоких побутових злочинів, як в самій Росії, так і в тимчасово окупованому Криму", – сказав Поночовний.

Злочини будуть і надалі

За словами Поночовного, росія в Україні катує, вбиває та ґвалтує людей. Це стало їхньою візитною карткою. Проте самі громадяни росії пишаються такими військовими.

Однак, тепер громадянам росії варто приготуватися до наслідків безкарності своїх "героїв", наданої їм негласної амністії з боку російської влади. Цей злочин російських військових щодо цивільних в Криму за час окупації, на жаль, не перший, бо безкарність породжує беззаконня, вседозволеність, а це своєю чергою – нові злочини,

– заявив керівник прокуратури.

До речі Окупант зізнався у вбивстві й порадив дружині економити гроші, бо вдома будуть "доганялки"

Що відомо про вбивство

Окупанти били ногами, а потім зарізали чоловіка, а його тіло завантажили в автомобіль з символом Z. Наразі відомі імена вбивць. Це владімір кікавєц та кірілл гонтаренко. Їх затримали, але згодом одного з вбивць відпустили. Місцеві мешканці Ялти ввечері 7 вересня вийшли на протест проти дій російських правоохоронців.

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