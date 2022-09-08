Об этом рассказали в прокуратуре Крыма и Севастополя. Руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночевный отметил, что убийства являются привычным делом для российских солдат.

К теме В Ялте российский военный убил мужчину и положил тело в авто с буквой Z: в городе протесты

"Показательная безнаказанность российских военных и участников незаконных вооруженных формирований за преступления в Украине становится триггером к не менее жестоким бытовым преступлениям, как в самой россии, так и во временно оккупированном Крыму", – сказал Поночевный.

Преступления будут и дальше

По словам Поночевного, россия в Украине пытает, убивает и насилует людей. Это стало их визитной карточкой. Однако сами граждане россии гордятся такими военными.

Однако, теперь гражданам россии следует приготовиться к последствиям безнаказанности своих "героев", предоставленной им негласной амнистии со стороны российских властей. Это преступление российских военных в отношении гражданских в Крыму за время оккупации, к сожалению, не первое, потому что безнаказанность порождает беззаконие, вседозволенность, а это в свою очередь новые преступления,

– заявил руководитель прокуратуры.

Кстати Оккупант признался в убийстве и посоветовал жене экономить деньги, потому что дома будут "догонялки"

Что известно об убийстве

Оккупанты били ногами, а затем зарезали мужчину, а его тело погрузили в автомобиль с символом Z. Сейчас известны имена убийц. Это владимир кикавец и кирилл гонтаренко. Их задержали, но впоследствии одного из убийц отпустили. Местные жители Ялты вечером 7 сентября вышли на протест против действий российских милиционеров.

Обратите внимание – россияне атаковали Харьков: смотрите видео