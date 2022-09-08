Зловмисники завантажили тіло в авто із Z-символікою та вивезли його. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Важливо Росіянин у телефонній розмові зізнався, що вбив 30 цивільних українців

Через різанину в Ялті люди вийшли на протести

За попередньою інформацією, російський військовий зі своїм другом били ногами потерпілого, а потім зарізали його і вивезли. До речі, стали відомі імена вбивць – владімір кікавєц та кірілл гонтаренко.



Один із вбивць у Ялті / фото Сергій Стерненко



Інший вбивця чоловіка в Ялті / фото Сергій Стерненко

В Ялті сталось жорстоке вбивство: дивіться відео

Зауважимо, що окупаційна поліція одного із вбивць відпустила на волю. Через це люди вийшли показати своє невдоволення на протести.

В Ялті люди вийшли на протести: дивіться відео

У росії військовий жорстоко вбив таксиста

Російські військові продовжують вчиняти кримінальні злочини. Так, капітан зс росії навмисно вбив таксиста.

Вбивство сталося через висловлювання водія про Україну. Про це повідомило 24 канал джерело у розвідці.

Як нам стало відомо, 33-річного капітана збройних сил росії затримали за умисне вбивство таксиста.

Сам офіцер поясним, що їхав у таксі, а водій висловив думку, що дарма напали на Україну. Внаслідок цього окупант вистрілив у шофера чотири рази.

Варто переглянути – Росіяни зізналися, що вбили українців у цивільному одязі: дивіться відео