За попередньою інформацією, вбивцю звати олександр шевченко. Він замовив машину, щоб дістатися на територію Донбасу. Про це пишуть у телеграм-каналах.

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Звіряче вбивство таксиста у росії

НП сталася ще 17 вересня. Росіянин мав при собі вогнепальний пістолет ІЖ-71, яким вистрілив таксисту в голову, а потім сховав труп у лісосмузі. Жертвою став місцевий водій таксі – 58-річний Микола Гейченко.

Згодом зловмисник кинув автомобіль в іншому місці та спробував перетнути кордон пішки, але його затримали прикордонники.



Таксист 58-річний Микола Гейченко / фото телеграм-канал "Сіяч вітру"



Росіянин кинув машину в іншому місті / фото телеграм-канал "Сіяч вітру"

Ще одне вбивство водія таксі у росії

Раніше джерело у розвідці повідомило 24 каналу про те, що капітан збройних сил росії навмисно вбив таксиста. Це сталося через висловлювання водія про Україну. Внаслідок цього зловмисника затримали.

Офіцер розповів, що їхав у таксі, а водій висловив думку, що дарма напали на Україну. Через це окупант вистрілив у нього чотири рази.

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