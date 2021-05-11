У Росії діти у військовій формі змушені шикуватись на параді, присвяченому Дню перемоги. У такий спосіб Кремль просуває свою мілітаристську пропаганду в голови найменших жителів країни.

Дітей змалечку привчають до крокування плацом, наче маленьких солдатів. Також їх вчать текстів різних військових пісень.

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Підлітків набирають у "Юнармію"

Коли діти починають ходити до школи, то мілітаристська пропаганда лише посилюється. Там на них чекають наполегливі заклики вступити в "Юнрамію". Це мілітаристська організація молоді, створена за ініціативою Міністерства оборони Росії. У ній, за словами чиновників з оборонного відомства, вчать патріотизму, однак насправді готують до війни.

Наразі у "Юнармії" вчаться вже понад 500 тисяч дітей. Однак в Міноборони Росії вимагають від шкіл збільшити лави дитячої армії до 1 мільйона.

Пропаганда на екранах

Від мілітаристської пропаганди Кремля ніде сховатися і поза школою. Великі провладні телеканали з ранку до ночі розповідають, що Росія нібито оточена ворогами й треба готуватися до протистояння з ними.

Зверніть увагу! В Іркутській області Росії пройшов масовий захід за участі школярів. Частина підлітків йшли вулицями міста Вихорівка з портретами Володимира Путіна.

Путін залякує зовнішніми ворогами

Володимир Путін постійно намагається переконати росіян в тому, що їхня батьківщина оточена ворогами, а тому її треба захищати.

На жаль, багато чого з ідеології нацистів, тих, хто був одержимий божевільною теорією про свою винятковість, знову намагаються поставити на озброєння,

– заявляв російський президент.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Стрілянина у Казані

Уся кремлівська мілітаристська риторика разом з роботою загальнодержавних і місцевих пропагандистів згодом спричиняє локальні трагедії, коли незрілі молоді росіяни починають бачити ворогів всюди.

Такий випадок трапився 11 травня у Казані, де 19-річний хлопець влаштував стрілянину у школі.

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Перед нападом Ільназ Галявієв розмістив у своєму телеграм-каналі власну світлину з підписом "Бог". Під нею він написав, що планує вбити велику кількість "біосміття".

У результаті хлопець вбив щонайменше 9 людей, серед яких і учні, і вчителі. У російському Татарстані 12 травня оголосили днем жалоби.

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