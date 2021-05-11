В России дети в военной форме вынуждены строиться на параде, посвященному Дню Победы. Таким образом Кремль продвигает свою милитаристскую пропаганду в головы маленьких жителей страны.

Детей с детства приучают к ходьбе по плацу, как маленьких солдат. Также их учат текстам различных военных песен.

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Подростков набирают в "Юнармию"

Когда дети начинают ходить в школу, то милитаристская пропаганда только усиливается. Там их ждут настойчивые призывы вступить в "Юнармию". Это милитаристская организация молодежи, созданная по инициативе Министерства обороны России. В ней, по словам чиновников из оборонного ведомства, учат патриотизму, однако на самом деле готовят к войне.

Сейчас в "Юнармии" учатся уже более 500 тысяч детей. Однако в Минобороны России требуют от школ увеличить ряды детской армии до 1 миллиона.

Пропаганда на экранах

От милитаристской пропаганды Кремля негде спрятаться и вне школы. Большие провластные телеканалы с утра до ночи рассказывают, что Россия якобы окружена врагами и надо готовиться к противостоянию с ними.

Обратите внимание! В Иркутской области России прошло массовое мероприятие с участием школьников. Часть подростков шли по улицам города Вихоревка с портретами Владимира Путина.

Путин запугивает внешними врагами

Владимир Путин постоянно пытается убедить россиян в том, что их родина окружена врагами, а потому ее надо защищать.

К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим безумной теорией о своей исключительности, снова пытаются поставить на вооружение,

– заявлял российский президент.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Стрельба в Казани

Вся кремлевская милитаристская риторика вместе с работой общегосударственных и местных пропагандистов впоследствии вызывает локальные трагедии, когда незрелые молодые россияне начинают видеть врагов повсюду.

Такой случай произошел 11 мая в Казани, где 19-летний парень устроил стрельбу в школе.

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Перед нападением Ильназ Галявиев разместил в своем телеграм-канале собственную фотографию с подписью "Бог". Под ней он написал, что планирует убить большое количество "биомусора".

В результате парень убил по меньшей мере 9 человек, среди которых и ученики, и учителя. В российском Татарстане 12 мая объявили днем ​​траура.

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