Як повідомляють місцеві ЗМІ, з лікарень у Росії вилучають велику партію гормонального препарату преднізолон, передає 24 Канал. Мовиться про три серії розчину для внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення. Загалом – 40 тисяч упаковок.

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Десятки тисяч бракованих упаковок

Відкликають "Преднізолон Ельфа", вироблений в Індії компанією "Індус Фарма Пвт. Лтд". Як з'ясувалося, у цьому препараті виявили "механічні включення". Це робить ліки небезпечними для використання. Про відкличну кампанію повідомили на сайті Росздоровнагляду.

"Відкликання спрямоване на захист інтересів пацієнтів, при цьому з моменту офіційного відкликання серій препарату припиняється їх застосування в медичних організаціях та реалізація через аптечну мережу. Це ніяк не вплине на забезпеченість населення і лікувальної мережі цим препаратом, оскільки ринок забезпечений препаратами преднізолону", – кажуть у відомстві.

Чим можуть бути "механічні включення" Мовиться про безліч чинників. Серед них – випадання осаду, зміна кольору препарату, наявність сторонніх предметів, до прикладу, осколків скла.

Відтак, щоб врятувати пацієнтів від потенційної загрози, ліки вилучають максимально оперативно.

Слід розуміти, що "Преднізолон Ельфа" вже вилучали. Було це наприкінці 2022 року. Тоді постачальник препарату висловив претензії до опису медикаментів, а також звернув увагу на ті самі "механічні включення" у складі.

До слова, "Преднізол Ельфа" – дженерик, який замінив собою "Інфланефран", "Преднізол" та "Декортин". Ці медикаменти раніше зникли з російських аптек.

Для чого використовують преднізолон? Це гормональний препарат широкого спектра дії. Його використовують для боротьби з алергіями, шоковими станами, бронхіальними астмами, набряками мозку, системним червоним вовчаком і ревматоїдним артритом, захворюваннями шкіри й очей, гострою наднирковою недостатністю та цілій низці інших захворювань.

Нагадаємо, що ще наприкінці вересня 2022 року джерела в українських спецслужбах розповідали про суттєві проблеми росіян у фармакології. Відомо, що спостерігається дефіцит антигістамінних, знеболювальних та навіть жарознижувальних. Як бачите, з проблемою впоратися не змогли, навіть використовуючи так зване "імпортозамєщєніє". Адже ліки, привезені з інших країн, виявилися не менш небезпечними, ніж їхня відсутність.