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      40 тысяч медицинских масок хотели вывезти из Украины в Польшу

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      Более 40 тысяч медицинских масок попытались провезти через украинско-польскую границу. Таможенники задержали два легковых автомобиля с медсредствами на контрольно-пропускных пунктах Шегини – Медика и Рава-Русская – Хребенне.

      Двое жителей Киева попытались вывезти в Польшу легковым автомобилем более 28 тысяч одноразовых медицинских масок в пункте пропуска Шегини – Медика.

      К теме Какие средства индивидуальной защиты под запретом экспорта: список

      Таможенникам показали фискальные чеки, свидетельствующие о том, что маски были приобретены в аптеках. Однако, из-за запрета правительства на экспорт товаров противоэпидемического назначения, их не пропустили.

      В Раве-Русской – Хребенне гражданин Польши тоже попытался провезти на родину 11 тысяч медицинских масок.

      Ранее в аэропорту "Борисполь" задержали 1,5 тонны медицинских масок. Они направлялись в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

      Что известно о запрете правительства:

      До 1 июня 2020 года Кабмин ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Соответствующее решение чиновники приняли из-за дефицита на внутреннем рынке, а также, чтобы избежать спекуляции и искусственного завышения цен.

      Нельзя вывозить из Украины такие медсредства:

      • водонепроницаемые лабораторные костюмы;
      • перчатки из других полимерных материалов;
      • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
      • перчатки неопудренные из нитрила;
      • халаты изоляционные медицинские одноразовые;
      • маски медицинские;
      • очки защитные;
      • щитки защитные;
      • респираторы класса защиты не ниже FFP2.


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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Государственная таможенная служба Медицина Карантин в Украине 2020
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