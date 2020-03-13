40 тысяч медицинских масок хотели вывезти из Украины в Польшу

Более 40 тысяч медицинских масок попытались провезти через украинско-польскую границу. Таможенники задержали два легковых автомобиля с медсредствами на контрольно-пропускных пунктах Шегини – Медика и Рава-Русская – Хребенне.

Двое жителей Киева попытались вывезти в Польшу легковым автомобилем более 28 тысяч одноразовых медицинских масок в пункте пропуска Шегини – Медика.

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Таможенникам показали фискальные чеки, свидетельствующие о том, что маски были приобретены в аптеках. Однако, из-за запрета правительства на экспорт товаров противоэпидемического назначения, их не пропустили.

В Раве-Русской – Хребенне гражданин Польши тоже попытался провезти на родину 11 тысяч медицинских масок.

Ранее в аэропорту "Борисполь" задержали 1,5 тонны медицинских масок. Они направлялись в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

Что известно о запрете правительства:

До 1 июня 2020 года Кабмин ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Соответствующее решение чиновники приняли из-за дефицита на внутреннем рынке, а также, чтобы избежать спекуляции и искусственного завышения цен.

Нельзя вывозить из Украины такие медсредства:

водонепроницаемые лабораторные костюмы;

перчатки из других полимерных материалов;

перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

перчатки неопудренные из нитрила;

халаты изоляционные медицинские одноразовые;

маски медицинские;

очки защитные;

щитки защитные;

респираторы класса защиты не ниже FFP2.



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