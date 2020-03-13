В "Борисполе" арестовали 1,5 тонны медицинских масок

Утром 13 января в аэропорту "Борисполь", что вблизи Киева, правоохранители арестовали груз медицинских масок. Его вес составляет 1,5 тонны.

Как рассказал во время выездного заседания правительства 13 марта глава МВД Арсен Аваков, эти маски направлялись в Объединенные Арабские эмираты и Рим.

Он подчеркнул, что это произошло вопреки решению правительства, по которому из Украины запрещено вывозить любые медицинские средства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Сейчас эти маски конфискованы. Правоохранители открыли соответствующее уголовное производство.

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