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      У "Борисполі" заарештували вантаж 1,5 тонни медичних масок: фото

      - Читать новость на русском
      В аеропорту "Бориспіль" заарештували вантаж 1,5 тонни медичних масок, які хотіли вивезти в ОАЕ та Рим (Італія) / Фото з відкритих джерел

      Уранці 13 березня в аеропорту "Бориспіль", що поблизу Києва, правоохоронці заарештували вантаж медичних масок. Його вага становить 1,5 тонни.

      Як розповів під час виїзного засідання уряду 13 березня очільник МВС Арсен Аваков, ці маски прямували до Об’єднаних Арабських Еміратів і Риму (Італія).

      Радимо ознайомитися! Чи покарають людей, які завищили ціни на антисептики та маски

      Він підкреслив, що це відбулося всупереч рішенню уряду, за яким з України заборонено вивозити будь-які медичні засоби, що можуть допомогти у боротьбі з коронавірусом.

      Наразі ці маски конфісковано. Правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження.

      Президент Володимир Зеленський, який також є присутнім на засіданні уряду, додав, що РНБО 13 березня планує, зокрема, розглянути питання забезпечення лікарень масками та експрес-тестами на коронавірус. За його словами, зараз в аптеках продають захисні товари та тести за завищеними цінами.

      "Тому у нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекуляцій них цін", – сказав він.

      Тим часом, у мережі з'явилося фото ящиків з вищезазначеними масками. 


      Конфісковані в "Борисполі" маски 

      11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Згодом аналогічний крок зробила низка українських міст і областей. За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, такі заходи є превентивними, аби:

      • не зросла кількість хворих на коронавірус в Україні,
      • максимально захистити всіх українців.

      Важливо! Наразі в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом – два у Чернівцях, один у Радомишлі на Житомирщині. 

      Заходи карантину передбачають, зокрема, заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це має гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

      Що ще передбачає карантин в Україні

      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад. Натомість у парламенті карантинні заходи все ж запровадили. 
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
      • Також Україна має намір перекрити 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.


      Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Медицина Новини Борисполя
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