Каждая женщина рождении в СССР с самого детства имела назначения - родить "прекрасной стране" воина и рабочего. Однако не все с этим соглашались, потому аборты в советские времена были нормой, хотя и подпольной. Как женщины буквально рисковали свободой, а иногда и жизнью?

Любители СССР, нахваливая жизнь в этой стране, обычно выступают примерно так – "ах, каким идеальным был Советский Союз, все в стране питались лучшим в мире мороженым и ключи под ковриком хранили, а все проблемы, вроде уличной преступности, маньяков и абортов – появились уже в проклятые девяностые!".

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Разумеется – все это сплошное вранье, и связано оно с тем, что реальная статистика абортов в СССР была засекречена, и эта патологическая секретность касалась и остальных сфер жизни. Никто никогда не знал реальных цифр советской статистики – сколько в стране происходит техногенных и транспортных катастроф, терактов, сколько совершается преступлений (в том числе и маньяками) и сколько абортов делается. Любители СССР в этом своем нежелании знать правду напоминают страуса – который прячет голову в песок, выставляет наверх задницу, не видит ничего происходящего вокруг и чувствует себя прекрасно. На самом же деле по количеству абортов "идеальный СССР" занимал одно из первых мест в мире.

Сегодняшнем материале – вся правда про аборты в СССР.

Аборты в стране победившего Переворота

После Переворота, устроенного большевиками осенью 1917 года и названного позже "Великой Октябрьской Социалистической Революцией", страна начала стремительно деградировать становиться на новые большевистские рельсы, официально было объявлено о сексуальной вседозволенности. На фото выше – реальные большевистские плакаты 1920-х годов – "Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления", "Каждая комсомолка обязана итти ему навстречу, иначе она мещанка".

Средства контрацепции считались при этом мещанско-буржуазным пережитком, плюс малограмотные большевики в принципе имели низкий уровень познаний в сексуальной сфере – из-за чего в стране произошел всплеск венерических заболеваний и нежелательных беременностей. Одновременно с этим большевики разрешили аборты – и женщины их начали делать в огромном количестве.

Увидев, что сознательные советские гражданки не спешат в большом количестве рожать будущих солдат мировой революции, большевики начали ужесточать политику в отношении абортов – в 1926 году запретили прерывание первой беременности, потом аборты сделали платными – стоимость привязывалась к доходу семьи и составляла примерно четверть от него (привет, "бесплатная" медицина), а в 1936 году аборты и вовсе запретили.

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Засекреченная статистика

Разумеется, запрет на аборты не останавливал тех женщин, что твердо решили это сделать – просто теперь аборты ушли в подполье, что многократно увеличило смертность пациенток. Как правило, рассказывая о "низком числе абортов в СССР", фанаты совка показывают именно этот исторический период – но все дело в том, что абсолютное большинство абортов в этот период делалось подпольно и нигде никакой статистикой не фиксировалось.

Официально аборты в СССР были запрещены в период 1936-1955 годов, в сталинские годы – причем официальная совковая пропаганда в этот период всячески напирала на роль женщины как "матери для будущих соддат и рабочих", чем практически не отличалась от нацистской пропаганды. Напомнб, что в нацистской Германии 1930-х рождение детей было объявлено "патриотическим долгом и высшей целью женщины в Германии". Примерно такую же риторику использовал также и сумасшедший румынский диктатор Чаушеску – который объявил зародыш "социалистической собственностью", а женщин, уклоняющихся от деторождения – "дезертирами".

При Сталине уголовная ответственность за аборты грозила не только врачам, но и женщинам, что хотели сделать аборт – поэтому очень часто даже те, кому аборт был необходим по медицинским показаниям – не обращались к врачам и просто тихо умирали, истекая кровью.

Другая проблема подобного запрета – детоубийство. Те женщины, кто был не готов, не хотел рожать, но боялся уголовной ответственности за аборт – просто дожидались родов, а затем убивали ребенка. Подрбные детоубийства в конце 1930-х годов составляли до 25% от общего количества убийств в стране – в "стране развивающегося социализма" младенцев убивали штопальными иглами, топили в уборных или просто выбрасывали на помойку.

Разумеется, все эти случаи, а также реальная статистика подпольных абортов (которая была примерно посчитана по числу посаженных в тюрьму врачей) была строго засекречена. Именно этот период, когда официально в стране практически "не было" абортов – фанаты СССР считают "золотым веком"…

Когда аборты снова разрешили

В 1955 году в СССР снова разрешили аборты – причем сделано это было, скорее всего, не по соображениям какой-то там "гуманности" (ей советские власти никогда не отличались), а для того, чтобы улучшить пост-сталинские отношения с Западными странами. Практически сразу же по "стране победившего социализма" прошла волна абортов – ее пик пришелся на 1964 год, когда было зарегистрировано целых 5,6 миллиона случаев.

О чем все это говорит? Такое большое количество абортов прямо указывает на низкий уровень жизни в СССР – во-первых, отсутствовали нормальные средства контрацепции и хотя бы минимальная сексуальная грамотность населения. Ну а во-вторых – люди жили в нищете в перенаселенных коммуналках либо микроскопических бесплатных хрущевках, и не чувствовали себя готовыми к рождению и воспитанию детей.

В восьмидесятые годы количество абортов сохранялось на столь же высоком уровне, причем по мнению зарубежных аналитиков – реальные цифры были даже выше, чем в засекреченной советской статистике и составляли не 4-5, а 9-12 миллионов случаев в год.

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Эпилог

Ну что тут сказать? Как видите, сказки фанатов совка о лучшей в мире стране с самым вкусным в мире мороженым в очередной раз опровергнуты – СССР был бедной, отсталой и малограмотной страной с практически таким же уровнем прерывания беременностей, как и в странах Третьего мира, а запреты абортов улучшали лишь официальную статистику, но лишь ухудшали ситуацию... Просто вспомните об этом, когда вам в очередной раз будут рассказывать сказки про великие советские ракеты.