Адвокат говорит – все, что Рябчук дал в своих показаниях, должны расследовать в другом уголовном производстве в отношении должностных лиц воинской части.
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Адвокат просит открыть новые производства
Степанов подал заявление, где требует признать днепровского стрелка потерпевшим. Просит открыть соответствующие дела:
- Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
- Дезертирство,
- Халатное отношение к военной службе,
- Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
По словам адвоката, ему пока не открыли доступ к материалам уголовного производства. Ответа он еще не получил.
Кроме того, Степанов возмутился, что ГБР обратилось к СМИ с просьбой разыскать девушку, которую Рябчук якобы заставил отвезти его в Подгородное. По мнению правозащитника, это не корректно.
В СИЗО Рябчука – усиленная охрана
Юрист рассказал, что фейк о смерти Рябчука появился, когда он общался с ним в СИЗО.
Он добавил, что военная прокуратура и ГБР вынесли постановление об обеспечении безопасности. По словам Степанова, у подозреваемого "усиленная охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал".
У него есть чувство сожаления, что все так случилось. У него есть это осознание,
– сказал правозащитник.
Что известно о стрельбе на "Южмаше"
- Солдат Нацгвардии Артем Рябчук 27 января открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш" в Днепре.
- Погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще пять человек пострадали.
- Нападавший Артем Рябчук скрылся с места происшествия с оружием. Затем попросил случайную прохожую вызвать полицию.
- Задержали срочника в Подгородном Днепропетровской области.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в день трагедии предположил, что суд может посадить Рябчука на пожизненный срок.
- 30 – 31 января простились с погибшими в Херсонской и Одесскойобластях.
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