Адвокат говорит – все, что Рябчук дал в своих показаниях, должны расследовать в другом уголовном производстве в отношении должностных лиц воинской части.

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Адвокат просит открыть новые производства

Степанов подал заявление, где требует признать днепровского стрелка потерпевшим. Просит открыть соответствующие дела:

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,

Дезертирство,

Халатное отношение к военной службе,

Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

По словам адвоката, ему пока не открыли доступ к материалам уголовного производства. Ответа он еще не получил.

Кроме того, Степанов возмутился, что ГБР обратилось к СМИ с просьбой разыскать девушку, которую Рябчук якобы заставил отвезти его в Подгородное. По мнению правозащитника, это не корректно.

В СИЗО Рябчука – усиленная охрана

Юрист рассказал, что фейк о смерти Рябчука появился, когда он общался с ним в СИЗО.

Он добавил, что военная прокуратура и ГБР вынесли постановление об обеспечении безопасности. По словам Степанова, у подозреваемого "усиленная охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал".

У него есть чувство сожаления, что все так случилось. У него есть это осознание,

– сказал правозащитник.

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