Соответствующее сообщение в Фейсбуке разместила дочь покойного Екатерина Старицкая. Об этом стало известно 20 декабря.

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За экс-министра времен Януковича внесли залог: он на свободе

Кожара (Леонид – 24 канал) внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказано экспертизами факт убийства и их более чем достаточно,

– написала Старицкая.

Она также добавила, что якобы "больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия".

Дочь Сергея Старицкого рассказала, что в ближайшее время будет 2 года, как продолжаются судебные разбирательства. Она также добавила, что:

"апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли;

и электронных браслетов у государства конечно же нет".

Кстати, 1 ноября Леонида Кожару Киевский апелляционный суд оставил под стражей еще на 60 суток. Экс-министр должен был быть в СИЗО до 3 декабря. Тогда же суд уменьшил залог подозреваемому от 14 до 7 миллионов 37 тысяч гривен.

Коротко о деле Леонида Кожары

21 февраля 2020 года в доме Кожары убили бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" Сергея Старицкого.

Сначала полиция начала расследовать инцидент как самоубийство, однако почти сразу переквалифицировали дело на умышленное убийство.

Следствие считает, что Кожара со своей женой Мариной Козерод и Старицким вместе выпивали. Впоследствии между ними возник конфликт, переросший в драку.

Из-за этого подозреваемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил ему в голову.

В марте 2020 года Кожаре сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Его арестовали, ему грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

В апреле 2020 года подозрение в ложных показаниях вручили жене Кожары, ведь она пыталась взять вину на себя и объясняла трагедию случайностью.

Подозреваемого в убийстве Леонида Кожару выпустили из СИЗО – смотрите видео

Полный текст публикации Екатерины Старицкой:

Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог).

Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия.

И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства конечно же нет!