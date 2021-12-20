Соответствующее сообщение в Фейсбуке разместила дочь покойного Екатерина Старицкая. Об этом стало известно 20 декабря.
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За экс-министра времен Януковича внесли залог: он на свободе
Кожара (Леонид – 24 канал) внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказано экспертизами факт убийства и их более чем достаточно,
– написала Старицкая.
Она также добавила, что якобы "больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия".
Дочь Сергея Старицкого рассказала, что в ближайшее время будет 2 года, как продолжаются судебные разбирательства. Она также добавила, что:
- "апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли;
- и электронных браслетов у государства конечно же нет".
Кстати, 1 ноября Леонида Кожару Киевский апелляционный суд оставил под стражей еще на 60 суток. Экс-министр должен был быть в СИЗО до 3 декабря. Тогда же суд уменьшил залог подозреваемому от 14 до 7 миллионов 37 тысяч гривен.
Коротко о деле Леонида Кожары
- 21 февраля 2020 года в доме Кожары убили бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" Сергея Старицкого.
- Сначала полиция начала расследовать инцидент как самоубийство, однако почти сразу переквалифицировали дело на умышленное убийство.
- Следствие считает, что Кожара со своей женой Мариной Козерод и Старицким вместе выпивали. Впоследствии между ними возник конфликт, переросший в драку.
- Из-за этого подозреваемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил ему в голову.
- В марте 2020 года Кожаре сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Его арестовали, ему грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.
- В апреле 2020 года подозрение в ложных показаниях вручили жене Кожары, ведь она пыталась взять вину на себя и объясняла трагедию случайностью.
Подозреваемого в убийстве Леонида Кожару выпустили из СИЗО – смотрите видео
Полный текст публикации Екатерины Старицкой:
Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог).
Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия.
И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства конечно же нет!