Відповідний допис у фейсбуці розмістила донька покійного Катерина Старицька. Про це стало відомо 20 грудня.

До теми Справа про вбивство: суд залишив під вартою ексглаву МЗС часів Януковича

За ексміністра часів Януковича внесли заставу: він на свободі

Кожара (Леонід – 24 канал) вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо,

– написала Старицька.

Вона також додала, що їй нібито "більше нічого додати у бік нашого правосуддя".

Донька Сергія Старицького розповіла, що найближчим часом буде 2 роки, як тривають судові розгляди. Вона також додала, що:

"апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли;

і електронних браслетів у держави звичайно ж немає".

До речі, 1 листопада Леоніда Кожару Київський апеляційний суд залишив під вартою ще на 60 діб. Ексміністр мав бути в СІЗО до 3 грудня. Тоді ж суд зменшив заставу підозрюваному від 14 до 7 мільйонів 37 тисяч гривень.

Коротко про справу Леоніда Кожари

21 лютого 2020 року в будинку Кожари вбили колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" Сергія Старицького.

Спочатку поліція почала розслідувати інцидент як самогубство, проте майже одразу перекваліфікували справу на умисне вбивство.

Слідство вважає, що Кожара зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким разом випивали. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Через це підозрюваний взяв пістолет і вдарив Старицького в потилицю, а потім вистрілив йому в голову.

У березні 2020 року Кожарі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Його арештували, йому загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років.

У квітні 2020 року підозру у неправдивих свідченнях вручили дружині Кожари, адже що вона намагалась взяти вину на себе і пояснювала трагедію випадковістю.

Підозрюваного у вбивстві Леоніда Кожару випустили з СІЗО – дивіться відео

Повний текст публікації Катерини Старицької:

Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу).

Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя.

І так, скоро буде два роки, як триває судові розгляди. Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли. А, і електронних браслетів у держави звичайно ж немає!