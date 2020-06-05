Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел на заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там как раз обсуждали расследование полицией последних резонансных дел: изнасилование правоохранителями женщины в Кагарлыке, стрельбу в Броварах. В МВД уже успели объяснить отсутствие Авакова.

Так, його заступник Антон Геращенко в інтерв’ю "Радіо Свобода" пояснив: мовляв, Аваков на комітет не прийшов, бо офіційно його ніхто не запрошував. За його словами, депутати покликали лише голову Національної поліції.

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Геращенко також уточнив, що відсутність Авакова не була пов’язана з мінуванням мосту Метро у Києві.

Зверніть увагу! Засідання комітету відбувалося 1 червня. Того ж дня у Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро. Через це у столиці провели масштабну спецоперацію за участю декількох сотень правоохоронців, а на вулиці виїхали навіть БТРи. Втім, повідомлення про мінування виявилось фейковим, псевдомінера швидко затримали.

Аваков не повинен був бути на комітеті. Раз. Друге: ми не відповідаємо за те, що якісь люди несповна розуму організовують подібного роду терористичні акти. Усі спроби пов'язати ці дві події є не більше, ніж дешевою конспірологією,

– уточнив Геращенко.

Цікаво, що у секретаріаті цього парламентського комітету підтвердили інформацію про те, що Авакова дійсно ніхто офіційно не запрошував на засідання. При цьому раніше деякі нардепи заявляли, що на засідання главу МВС запрошували, щоб отримати від нього пояснення.

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