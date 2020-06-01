Аваков не пришел на заседание профильного комитета Рады, – депутат
Глава МВД Украины Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Парламентарии собирались, чтобы обсудить расследование полицией резонансных дел, в частности изнасилования правоохранителями женщины в Кагарлицком отделе полиции и стрельбу в Броварах.
Об отсутствии министра Авакова на заседании комитета сообщила в фейсбуке народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.
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Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел,
– отметила Устинова.
Глава комитета Денис Монастырский заявил, что судьба главы МВД Авакова на комитете не обсуждалась, сообщили в телеграм-канале Pavlovsky News.
К слову, ранее внеочередное закрытое заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности запланировали, чтобы обсудить ситуацию в Кагарлицком отделе полиции в ночь на 24 мая 2020 года и массовую стрельбу в Броварах 29 мая.
Что этому предшествовало
- Журналисты, активисты и политики требуют отставки главы МВД Арсена Авакова в связи с изнасилованием в Кагарлыке и стрельбой в Броварах.
- Депутаты из фракции "Голос" на согласительном совете 1 июня планирует требовать от министра внутренних дел отчета о преступлениях, совершенных правоохранителями. Парламентарии также начнут собирать подписи за отставку главы МВД.
- Фракция "Слуга народа" хочет заслушать доклад Арсена Авакова во время часа вопросов к правительству 5 июня.
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили. Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.
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Стрельба в Броварах: коротко
- Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары Киевской области. В стрельбе приняли участие около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.
- Полиция задержала 20 участников инцидента. Известно по меньшей мере о 3 раненых.
- По факту хулиганства открыли уголовное производство. По информации правоохранителей, некоторые участники стрельбы приехали из других регионов Украины.
- Сейчас 20 участникам инцидента избрана мера пресечения.