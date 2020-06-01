Глава МВД Украины Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Парламентарии собирались, чтобы обсудить расследование полицией резонансных дел, в частности изнасилования правоохранителями женщины в Кагарлицком отделе полиции и стрельбу в Броварах.

Об отсутствии министра Авакова на заседании комитета сообщила в фейсбуке народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

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Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел,

– отметила Устинова.

Глава комитета Денис Монастырский заявил, что судьба главы МВД Авакова на комитете не обсуждалась, сообщили в телеграм-канале Pavlovsky News.

К слову, ранее внеочередное закрытое заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности запланировали, чтобы обсудить ситуацию в Кагарлицком отделе полиции в ночь на 24 мая 2020 года и массовую стрельбу в Броварах 29 мая.

Что этому предшествовало

Журналисты, активисты и политики требуют отставки главы МВД Арсена Авакова в связи с изнасилованием в Кагарлыке и стрельбой в Броварах.

в связи с изнасилованием в Кагарлыке и стрельбой в Броварах. Депутаты из фракции "Голос" на согласительном совете 1 июня планирует требовать от министра внутренних дел отчета о преступлениях, совершенных правоохранителями. Парламентарии также начнут собирать подписи за отставку главы МВД.

о преступлениях, совершенных правоохранителями. Парламентарии также главы МВД. Фракция "Слуга народа" хочет заслушать доклад Арсена Авакова во время часа вопросов к правительству 5 июня.

Изнасилование в Кагарлыке: основное

Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании .

полиции (Киевская область) . Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.

Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали .

из огнестрельного оружия, а затем . Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили. Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.

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