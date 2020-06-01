Очільник МВС України Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Парламентарі збиралися, щоб обговорити розслідування поліцією резонансних справ, зокрема зґвалтування правоохоронцями жінки у Кагарлицькому відділі поліції та стрілянину у Броварах.

Про відсутність міністра Авакова на засіданні комітету повідомила у фейсбуці народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.

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Аваков на закритий комітет по діяльності Авакова не прийшов,

– зазначила Устінова.

Глава комітету Денис Монастирський заявив, що доля глави МВС Авакова на комітеті не обговорювалася, повідомили у телеграм-каналі Pavlovsky News.

До слова, раніше позачергове закрите засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності запланували, аби обговорити ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції в ніч на 24 травня 2020 року та масову стрілянину у Броварах 29 травня.

Що цьому передувало

Журналісти, активісти та політики вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова у зв’язку зі зґвалтування у Кагарлику та стріляниною у Броварах.

у зв’язку зі зґвалтування у Кагарлику та стріляниною у Броварах. Депутати з фракції "Голос" на погоджувальній раді 1 червня планують вимагати від міністра внутрішніх справ звіту щодо злочинів, здійснених правоохоронцями. Парламентарі також почнуть збирати підписи за відставку глави МВС.

щодо злочинів, здійснених правоохоронцями. Парламентарі також глави МВС. Фракція "Слуга народу" хоче заслухати доповідь Арсена Авакова під час години запитань до уряду 5 червня.

Зґвалтування у Кагарлику: основне

Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.

поліції (Київська область) Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.

Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

з вогнепальної зброї, а після цього Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.

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