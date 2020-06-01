Аваков не прийшов на засідання профільного комітету Ради, – депутатка
Очільник МВС України Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Парламентарі збиралися, щоб обговорити розслідування поліцією резонансних справ, зокрема зґвалтування правоохоронцями жінки у Кагарлицькому відділі поліції та стрілянину у Броварах.
Про відсутність міністра Авакова на засіданні комітету повідомила у фейсбуці народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.
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Аваков на закритий комітет по діяльності Авакова не прийшов,
– зазначила Устінова.
Глава комітету Денис Монастирський заявив, що доля глави МВС Авакова на комітеті не обговорювалася, повідомили у телеграм-каналі Pavlovsky News.
До слова, раніше позачергове закрите засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності запланували, аби обговорити ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції в ніч на 24 травня 2020 року та масову стрілянину у Броварах 29 травня.
Що цьому передувало
- Журналісти, активісти та політики вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова у зв’язку зі зґвалтування у Кагарлику та стріляниною у Броварах.
- Депутати з фракції "Голос" на погоджувальній раді 1 червня планують вимагати від міністра внутрішніх справ звіту щодо злочинів, здійснених правоохоронцями. Парламентарі також почнуть збирати підписи за відставку глави МВС.
- Фракція "Слуга народу" хоче заслухати доповідь Арсена Авакова під час години запитань до уряду 5 червня.
Зґвалтування у Кагарлику: основне
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.
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Стрілянина у Броварах: коротко
- Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року в місті Бровари, що на Київщині. У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.
- Поліція затримала 20 учасників інциденту. Відомо про щонайменше 3 поранених.
- За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. За інформацією правоохоронців, деякі учасники стрілянини приїхали з інших регіонів України.
- Наразі 20 учасникам інциденту обрали запобіжний захід.